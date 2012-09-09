پایداری زراعت برنج در گیلان نیازمند افزایش محصول در واحد سطح است

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنج پس از گندم بعنوان دومین محصول استراتژیک کشور و جهان از اهمیت ویژه ای در امر تغذیه و امنیت غذایی برخوردار است .

وی همچنین با بیان اینکه برنج از جمله محصولات زراعی راهبردیست که جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد، اظهارداشت: گیلان با برخورداری از منابع آبی فراوان و وجود بیش از 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری از قطبهای اصلی تولید برنج در ایران است.

ثبت 22 مورد اختراع در موسسه تحقیقات برنج کشور

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور از ثبت 22 مورد اختراع طی چهار سال اخیر در این موسسه خبر داد و گفت: هم اکنون در این مرکز طرح و پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی زیادی در حال اجراست.

وی همچنین رقم برنج گوهر را انقلابی در صنعت برنج کشور توصیف کرد و افزود: این رقم در شرایط اقلیمی و جوی استانهای فارس، خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و سایر مناطق سازگاری داشته و میانگین عملکرد آن هشت تن در هکتار است.

شهدی کومله اظهارداشت: برنج ویژگی خیلی خاص و ممتازی دارد و متاسفانه در سنوات گذشته به این ویژگی پرداخته نمی شد چون فقط بحث خودکفایی مطرح بود.

وی گفت: با توجه به اینکه برنج خیلی نزدیک به گندم است حتی مثل گندم، اما به زیر ساختهای این محصول توجه نشده است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور افزود: این محصول به لحاظ تولید، صنعت، تجارت، سیاست و فرهنگ ویژگی خاصی دارد و هریک از این پارامترها مربوط به یک دستگاه است.

وی عنوان کرد: عدم ورود و یا ورود ناشیانه به این حیطه ها که دارای متولی خاصی است باعث می شد، هدف گذاریها دچار خلل و مشکل شود.