به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه آکسفورد طی 16 هفته میزان 600 میلی‌گرم اسیدچرب امگا-3 را به 365 کودک 7 تا 9 ساله دادند.

اگرچه هیچ تأثیر مهمی در نمونه مطالعه کلی وجود نداشت، اما آنها دریافتند که کودکانی که مهارتهای خواندن آنها در پایین ترین حد عادی بود این مهارتها را تا سه هفته بهبود بخشیدند، همین گروه در مقایسه با گروهی قرار گرفتند که از دارونما استفاده کرده بودند و نتایج این مقایسه نشان دهنده تأثیر مثبت استفاده از امگا- 3 بود.

در گروهی از کودکان که مهارتهای ابتدایی خواندن آنها نسبت به سن خواندن آنها در پایین ترین سطح قرار داشت این مهارتها ظرف 1.9 ماه بهبود یافت.

این مطالعه با بودجه یک شرکت تولید کننده امگا - 3 آغاز شده اما روند این تحقیقات به صورت مستقل توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام شد.

دکتر آلکس ریچاردسون محقق ارشد مرکز مداخله شاهد محور در دانشگاه آکسفورد اظهار داشت: نتایج ما نشان می دهد که استفاده از مکملهای روزانه امگا-3 عملکرد خواندن را برای افرادی که در این زمینه ضعیف هستند بهبود می بخشد و به این کودکان کمک می کند که به همتایان خود که در این عرصه علمکرد مناسبی دارند، برسند.

پل مونتگومری استاد اقدام روانی اجتماعی در مرکز مداخله شاهد محور دانشگاه آکسفورد اظهار داشت: مطالعات قبلی نشان دهنده مزایای مکملهای رژیم غذایی امگا - 3 در کودکانی بود که به شرایطی چون اختلال کم‌ توجهی - بیش‌فعالی، خوانش پریشی و اختلال هماهنگی پیشرونده بوده اند اما این نخستین تحقیقی است که نتایج مثبت را در کودکان عادی نشان می دهد.

اگرچه، درحالی که والدین اظهار می دارند کودکان آنها مشکلات رفتاری کمتری داشته اما آموزگاران اصلاحات مشابهی را چون بیش فعالی کمتر و کاهش اثرات اختلال نافرمانی - تحریک را گزارش نکرده اند.

اسید چرب امگا - 3 خانواده‌ای از اسیدهای چرب اشباع نشده هستند که اولین پیوند دوگانه آن‌ها بین سومین وچهارمین کربن در زنجیره کربنی قرار گرفته‌است. اسیدهای امگا - 3 برای تنظیم فعالیت بدن انسان موادی ضروری هستند، اما در بدن ساخته نمی‌شوند.

سه نوع عمده اسید چرب امگا - 3 شامل نوع (ALA) که در برخی سبزیجات و گردو وجود دارد و دونوع (EPA) و (DHA) که در برخی ماهی‌ها همچون سالمون وجود دارد، می شود.