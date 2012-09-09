تصویر خاوری در همایش بانکی چندین بار پخش شد!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ، کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی کشور از امروز در موسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز به کار کرد.



در ابتدای این همایش تصاویری از همایش‌های قبلی بانکداری اسلامی پخش شد که بر همین اساس، تصاویر محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی و سید حمید پورمحمدی قائم مقام سابق بانک مرکزی چندین بار تکرار شد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در مراسم آغاز به کار این همایش حضور نداشت.

در این همایش دو روزه که با محور ارتباط متقابل تحولات اقتصادی در نظام بانکداری اسلامی برگزار می شود، قرار است شماری از صاحب نظران حوزه ، دانشگاه و مسئولان نظام بانکی به طرح دیدگاه های خود بپردازند.