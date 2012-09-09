کشف و ضبط سه و نیم تن انواع مواد غذایی غیربهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدیدهای مستمر و سرزده کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان از واحدهای صنفی توزیعی و اماکن بین راهی حدود سه و نیم تن انواع مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گدشته شامل کیک و کلوچه، نوشابه، انواع خشکبار، شکلات و سایر اقلام خوارکی کشف و ضبط شد.



این میزان مواد غذایی کشف شده با هماهنگی مراجع قضایی و پس از تشکیل پرونده برای فروشندگان متخلف، معدوم و از دسترس انسانی خارج شد.



مرکز بهداشت استان از شهروندان خواست در هنگام خرید مواد غذایی به نام محصول، مشخصات بهداشتی، پروانه ساخت، شرایط نگهداری، تاریخ تولید و انقضا دقت کنند و در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب را با شماره 6606051 در میان بگذارند.

آغاز ثبت نام دانشجویان مرکز علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی از 20 شهریور



سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم با اشاره به اینکه این مرکز از مهرماه سالجاری در نخستین سال فعالیت در رشته های کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تشخیص طبی و کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی اتاق عمل به صورت پودمانی و بدون کنکور دانشجو می پذیرد گفت: دارندگان دیپلم تمامی رشته های تحصیلی می توانند در این مرکز ثبت نام کنند.



ابوالقاسم سیار افزود: دفترچه ثبت نام، از تاریخ 20 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم با اشاره به اینکه این مرکز از مهرماه سالجاری در نخستین سال فعالیت در رشته های کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی آزمایشگاه تشخیص طبی و کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی اتاق عمل به صورت پودمانی و بدون کنکور دانشجو می پذیرد گفت: دارندگان دیپلم تمامی رشته های تحصیلی می توانند در این مرکز ثبت نام کنند.ابوالقاسم سیار افزود: دفترچه ثبت نام، از تاریخ 20 شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org توزیع خواهد شد.



برگزاری مراسم تجلیل از فعالان قرآنی در مجتمع زندان مرکزی قم





مراسم تجلیل از خادمان قرآن و نماز در ماه مبارک رمضان در مجتمع فرهنگی زندان مرکزی با حضور حجت الاسلام قاسم صفایی رئیس اداره فرهنگی تربیتی و قضایی اداره کل زندانهای قم و روسای مجتمع زندان مرکزی قم برگزار شد که این مراسم با مداحی عبدالملکی و سخنرانی حجت الاسلام حیدری انجام پذیرفت و در این مراسم با اهدای جوایزی به 92 نفراز مددجویان انجام شد.



برگزاری دوره فشرده آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد ویژه حافظان قرآن



رئیس موسسه قرآن و نهج‌البلاغه با اشاره به برگزاری دوره فشرده آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد ویژه حافظان قرآن اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حافظان قرآن کریم که مایل باشند از وزارت علوم، مدرک رسمی لیسانس دریافت کنند باید به اندازه چهار سال تحصیلی دانشگاه، در رشته علوم قرآن و حدیث اطلاعات تحصیلی داشته باشند؛ از این رو مؤسسه قرآن و نهج البلاغه در 6 سال گذشته کلاس های آمادگی برای حافظان قرآن کریم جهت اخذ لیسانس از وزارت علوم را برگزار کرده است.



حجت الاسلام رضا زاده افزود: همچنین موسسه قرآن و نهج البلاغه تمام دروسی که یک دانشجو در چهار سال باید در رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه بخواند تا به او لیسانس بدهند را به صورت کاربردی در 9 جزوه تهیه و تنظیم کرده است که علاقمندان به این رشته می‌توانند با دریافت جزوه و مطالعه دقیق آن در آزمون سراسری سازمان سنجش که هر ساله در آخر بهمن ماه برگزار می­شود با آمادگی کامل شرکت کنند تا حدنصاب نمره را برای قبول شدن کسب کنند.



رضازاده در خصوص زمان برگزاری کلاس‌های امسال بیان داشت: هم اکنون مشغول ثبت نام هستیم و کلاس‌ها از 15 مهرماه سال جاری برای افرادی که ساکن قم هستند، آغاز می‌شود.



وی یاد آورشد: برای شهرستانی‌ها امکانات دیگر از قبیل محل اسکان و پذیرایی در نظر گرفته‌ایم که علاقمندان می‌توانند در یکی از دوره های فشرده 10 روزه شرکت کنند.



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه خاطرنشان کرد: علاقه مندانی که فقط مایل به دریافت جزوه هستند می‌توانند با واریز مبلغ یکصد و سی هزار تومان به حساب 1680473367 بانک ملت و فکس کپی آن به شماره 02517832761 و یا با پرداخت الکترونیکی و درخواست از طریق تلفن یا سایت جزوات را دریافت کنند.