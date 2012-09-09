هفت میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای تعاون روستایی خراسان جنوبی اختصاص یافت

عبدالله رضا زاده در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه تا کنون 30 طرح تعاون روستایی استان برای دریافت تسهیلات به کارگروه توسعه بخش کشاورزی معرفی شده است، اظهارداشت: این طرح ها با اعتبار 76 میلیارد و 100 میلیون ریال بوده است.

وی عنوان کرد: تا کنون هفت میلیارد و 180 میلیون ریال از این طرح ها مصوب و در حال جذب است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعاونی ها در ایران پیشینه ای درحدود 60 سال دارند، تصریح کرد: اکثر بهره برداران بخش کشاورزی استان تحت پوشش تعاونی های روستایی هستند.

وی با اشاره به خشکسالی های 14 ساله استان و مشکلات عدیده کشاورزان گفت: در راستای حمایت از کشاورزان شرکت های تعاونی روستایی بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

رضا زاده از فعالیت 190 اتحادیه تعاون روستایی در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر 49 شرکت تعاونی روستایی، 18 شرکت تعاونی زنان، 29 شرکت تعاونی تولید، 7 شرکت سهامی زراعی، 7 اتحادیه کشاورزی تخصصی و 9 نظام صنفی کار کشاورزی در سطح استان فعال است.

به گفته وی 127 هزار نفر تحت پوشش اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی استان هستند.

خرید هزار و 613 تن گندم از کشاورزان خراسان جنوبی

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به وجود 14 مرکز خرید گندم در استان اظهارکرد: تا کنون هزار و 613 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خراسان جنوبی توسط این مراکز خریداری شده اند.

رضا زاده بیان داشت: از این میزان 479 تن به صورت تضمینی و بقیه به صورت توافقی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان گندم خریداری شده متعلق به شهرستان قاین بوده است، تصریح کرد: قیمت خرید پایه گندم، امسال در خراسان جنوبی هر کیلوگرم 420 تومان است.

رضا زاده افزود: فصل خرید گندم در خراسان جنوبی از ابتدای خرداد آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی همچنین از خرید بیش از هزار و 800 تن پیاز و سیب زمینی توسط این سازمان خبر داد و بیان کرد: این محصولات نیز برای تامین نیاز خراسان جنوبی از تولیدکنندگان استانهای اصفهان، آذربایجان، کرمان و همدان به صورت توافقی خریداری و در بازار استان عرضه شده است.