راه آهن گرگان - اینچه برون ریل گذاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت افزود: با انجام این پروژه که از پروژه های بین المللی استان است و بین سه کشور تفاهم نامه آن امضاء شده خط ریلی کریدور شمال جنوب کامل خواهد شد .

وی اظهار داشت: از دیگرطرح هایی که افتتاح می شود واگذاری مرحله سوم مسکن مهر استان است که تعداد هشت هزار و 295 واحد مسکن مهر به شکل متمرکز در شهر گرگان توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد .



استاندار گلستان افتتاح سد دانشمند را از دیگر برنامه های حضور رئیس جمهور در استان اعلام کرد و ادامه داد : با افتتاح این سد، شمار سدها به 13 می سد، پنج سد در حال مطالعه و سه سد نیز در حال احداث است که یکی از آنها سد کبودوال است و طی سه ماه آینده آماده افتتاح خواهد شد .



قناعت افزود : اعلام رسمی به ثبت رسیدن برج قابوس در فهرست آثار جهانی یونسکو آخرین برنامه سفررئیس جمهور و تعدادی از وزرا به استان گلستان خواهد بود .



وی با بیان اینکه برج قابوس یکی از آثار ارزشمند کشور و شاهکار معماری اسلامی است خاطرنشان کرد : این اثر تاریخی اولین اثر استان گلستان و پانزدهمین اثر تاریخی کشور است که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده و از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است .



استاندار گلستان افزود: ثبت این اثر تاریخی با حضور رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و نماینده یونسکو به شکل رسمی اعلام خواهد شد .



وی اذعان داشت : این برج به لحاظ معماری بسیار ارزشمند و دیدنی است و بسیاری از مهندسین و کارشناسان آن را بسیار باارزش می دانند .



وی تصریح کرد : بر اساس برنامه ریزی تا پایان سال جاری کشور باید هفت میلیون گردشگر خارجی جذب کند که از این مقدار 230 هزار نفر سهم استان گلستان است و برج قابوس می تواند در رسیدن به این هدف تأثیر زیادی داشته باشد.



وی در پایان متذکر شد : این سفر ، سفر چهارم محسوب نخواهد شد بلکه سفر یکروزه است که فقط برای افتتاح پروژه ها انجام می شود و دیدار مردمی در آن لحاظ نشده است.



استاندار گلستان اعلام کرد : سفر چهارم هیئت دولت به استان گلستان طی ماههای آینده انجام می شود که رئیس جمهور و هیئت دولت در آن به شهرستانهای مختلف سفر کرده و دیدار مردمی انجام خواهند داد.