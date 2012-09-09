261 پرونده در تعزیرات حکومتی کامیاران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم پیری صبح امروز در جلسه نشست اعضای تعزیرات حکومتی شهرستان کامیاران اظهار داشت: از ابتدای سال 91 تاکنون 261 پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده که پس از بررسی 260 مورد آن با صدور حکم جریمه به میزان 88 میلیون ریال مختومه شده است.

وی در ادامه هدف اصلی از تشکیل این جلسه را رسیدگی به پرونده هایی با مبلغ بالای 10 میلیون تومان مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و پرونده هایی که دارای مشکل اجرایی در سطح شهرستان هستند و باید در کمسیون مطرح شوند عنوان کرد.

معاون فرماندار کامیاران فعالیت اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان را در سه بخش اصناف و بازاریان، قاچاق کالا و ارز و موارد بهداشتی درمانی دانست و یادآور شد: هر کدام از این موارد قانون خاص خود را دارند و با توجه به مصلحت شهرستان اجرا می شوند.

پیری همکاری شبکه بهداشت و درمان با اداره تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی را موجب عملکرد بهتر اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دانست.