جشن رونمایی از پیراهن های بازیکنان سرچشمه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که جمعی از مسئولان کارخانه مس و مقامات شهر سرچشمه حاضر بودند حسن منصوری مدیر عامل این باشگاه طی یک مراسم نمادین پیراهن های بازیکنان تیم خود را اهدا کرد.

در این مراسم مدیر عامل باشگاه سرچشمه ضمن ابراز امیدواری برای صعود مجدد تیم سرچشمه به لیگ برتر از تاریخچه این باشگاه سخن گقت و افزود: در سالی که به رقابت های لیگ برتر صعود کردیم به اندازه ده ها سال تجربه کسب کردیم و به همین خاطر سعی می کنیم از این تجربه در رقابت های لیگ یک این فصل نهایت استفاده را کنیم تا خیلی زود به لیگ برتر بازگردیم.

وی با ابراز خوشحالی از برگزاری مجدد بازی های تیم مس سرچشمه در این شهر افزود: امسال با حمایت مردم شهر خود کار به مراتب راحت تری را پیش رو داریم.

امیدوارم که مردم سرچشمه ثابت کنند که این تیم در شهر خود تنها نخواهد بود.

در ادامه این مراسم نیز برخی مقامات حاضر نیز به ایراد سخنرانی پرداختند و از کارکنان باشگاه نیز تقدیر به عمل آمد.

برگزاری جشن پیراهن برای بازیکنان تیم های فوتبال ایران معمولا خیلی سابقه دار نبوده است و تنها برخی تیم های سرشناس لیگ برتری نظیر سپاهان، پرسپولیس و استقلال از این اقدامات انجام می دهند.

برگزاری این مراسم آن هم برای یک تیم لیگ یکی در فوتبال ایران اتفاق جالب توجهی بود. تیم فوتبال مس سرچشمه در اولین بازی خود در رقابت های لیگ برتر روز پنجشنبه 23 شهریورماه میزبان تیم شاهین بوشهر خواهد بود.