مهدی توکلیان از موزه امام علی(ع) رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی توکلیان؛ مدیر موزه امام علی(ع) از مدیریت بر این موزه که زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است استعفا داد و با استعفای او موافقت شد.



بنا بر این گزارش مهدی توکلیان متولد 1354 در شهر قم است که تحصیلات حوزوی دارد و مسئولیت‌هایی چون مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و معاون فرهنگی و مشارکت‌های گروه نشریات همشهری محله و برگزاری چندین نمایشگاه عکس را در کارنامه خود دارد.



موزه امام علی(ع) یکی از موزه‌های استان تهران است که در خردادماه سال ۸۲ و در بنایی ۴ طبقه افتتاح شد. همانطور که از نام این موزه پیداست همه فعالیت‌هایی که در این موزه انجام می‌شود مربوط به آثار دینی و مذهبی است که شامل تابلوهای نقاشی نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و آثاری مربوط به پرده خوانی در زمان‌های قدیم است.

آثار هنرمندان خوشنویس که در رابطه با مسائل مذهبی کار انجام داده‌اند از دیگر آثاریست که در این موزه وجود دارد. در طبقه همکف این موزه نمایشگاه‌های دوره‌ای برگزار می‌شود که چندی پیش اصل پرده کعبه که به ایران هدیه شده بود در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت. آمفی‌تئاتری در این موزه وجود دارد که جلسات عرفانی ادبی و فرهنگی با حضور نویسندگان و شعرای که کارهای مذهبی انجام داده‌اند، در این مکان برگزار می‌شود.

توکلیان هنوز درباره دلایل استعفای خود از مدیریت این موزه اظهارنظری نکرده‌است.