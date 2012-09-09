95 درصد آثار تاریخی زنجان در فهرست آثار ملی ثبت شده است

یحیی نقی زاده محجوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشتر آثار تاریخی زنجان مربوطه به محوطه ها و تپه های تاریخی است که بیش از 100 بنای تاریخی در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد 95 درصد در فهرست آثار ملی ثبت و مرمت های لازم انجام شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: از جمله مهم ترین آن بناها گنبد تاریخی سطانیه، بازار بزرگ تاریخی زنجان، بنای رخشتورخانه ، مساجد تاریخی دیگر آثار تاریخی است.

نقی زاده محجوب گفت: استان زنجان به جهت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی از دیر باز در طول دوره های مختلف تاریخی مامن و مسکن اقشار مختلف مردم بوده است.

وی افزود: با توجه به نزدیکی به مهم ترین شاه راه های ارتباطی عامل ارتباط مناطق شمالی به جنوبی و غرب به شرق است و در همین راستا آثار متعدد تاریخی و فرهنگی در خود جای داده است.

1700 اثر تاریخی در زنجان شناسایی شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان تصریح کرد: بر اساس آخرین نتایج شناسایی آثار در سطح استان حدود یک هزار و 700 اثر تاریخی در پهنه های استان زنجان شناسایی شده است که از این تعداد بیش از 700 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی اظهار داشت: برگزاری همایش های ثبت به عنوان یک رویداد فرهنگی مدیریتی در راستای ارائه سیاست های سازمان میراث فرهنگی در ارتباط با شیوه حفظ آثار و چارچوب ثبت آنها بسیار مهم بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ادامه داد: این همایش به عنوان یک مرکز تبادل تجارب و افکار و ارتقای سطح معلومات کارشناسان در این حوزه بسیار مطلوب و ضروری است.