به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی ظهر امروز در حاشیه بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با شناسایی افرادی به عنوان اخلالگران در نظام ارزی گفت: من اطلاعی در این مورد ندارم.

رئسی کل بانک مرکزی در این ارتباط که مجموعه تحت مدیریت وی مسئول ساماندهی و نظارت بر بازار ارز کشور است، اظهار داشت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده اند، پاسخگو باشند.

وی در این ارتباط که آیا بانک مرکزی اعتقادی به وجود اخلال در بازار ارز ندارد، گفت: در جامعه باید مکانیزم ها را اصلاح کنیم، چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست اما متاسفانه امروز در کشور ما با ارز به عنوان یک کالا برخورد می شود.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سه شنبه هفته گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت 21 از دستگیری اخلال کنندگان بازار ارز خبر داد و گفت: "مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند."

بهمنی در ادامه اظهاردات خود ادامه داد: زمانی که ما می خواهیم یک کالایی را نگه داریم، می رویم ارز خریداری می کنیم و یا اینکه دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل می کنیم، بنابراین قطعا در چنین شرایطی تقاضاهای کاذب بالا می رود اما این افزایش تقاضا در مقاطع میان مدت و کوتاه مدت نواساناتی را ایجاد خواهد کرد.

اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه دارد

بهمنی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص توقف پرداخت ارز مرجع به برخی از وارد کنندگان و دلایل آن، گفت: هم اکنون ما کالاهایی را با ارز 1226 تومان وارد کشور می کنیم اما اولویت ما پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی و ضروری است که اولویت‌های آن تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: در چند ماه اخیر برای کالاهایی گشایش اعتبار شد که امروز وارد کشور می شود اما وارد کنندگان علیرغم اینکه آن را با ارز 1226 تومان وارد می کنند، با قیمت ارز آزاد به مردم می فروشند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متاسفانه وقتی وارد کننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد ما نمی توانیم به این شیوه به ارز مرجع پرداخت کنیم، بنابراین اگر کالایی با ارز 1226 تومان وارد می شود، با همان نرخ باید به فروش برسد.

مابه‌التفاوت ارزی دولتی و آزاد از وارکنندگان متخلف گرفته می‌شود

بهمنی گفت: نباید وارد کننده همان کالایی که با ارز مرجع وارد کشور می کند، ضربدر ارز آزاد کند و به مردم بفروشد. اگر می خواهد این کار را انجام دهد، باید بیاید و مابه التفاوت آن را بپردازد و یا اینکه بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، کنترل‌های بسیار دقیقی بر نحوه واردات کالاها به کشور اعما شود.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت باید ببیند کالایی که به کشور با ارز مرجع وارد می شود، به کجا می رود و چگونه به فروش می رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که وارد کننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجاست که باید نظارتها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم.

بهمنی ادامه داد: اگر وارد کننده ای می خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد، چون ما نمی توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. ما تماما به دنبال این هستیم که این رانت و تفاوت را از یک عده حذف کنیم تا منابع به خزانه وارد شود.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم نرخ مرجع ارز را فقط به کالاهای اساسی بپردازیم و اگر امروز وارد کننده ای بیاید و درخواست ارز مرجع بدهد، ما به وی می گوییم یا باید کالای وارد شده را با همان نرخ به مردم بفروشد و در غیر این صورت، باید ما به التفاوت و اختلاف ارز مرجع و ارز آزاد را به خزانه بپردازد، چون بانک مرکزی نمی تواند بیاید و بررسی کند کالای وارداتی به چه قیمتی فروخته شده و چقدر بوده و چگونه به دست مصرف کننده می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: اینکه وارد کننده ای بیاید با ارز 1226 تومان اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز بیاید جلوی آنها را بگیرد و مازاد ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد نماید.

وی با تاکید بر اینکه پورتال ارزی می تواند نظارهای دقیقی بر ثبت و سفارش کالا به ویژه با نرخ ارز مرجع در کشور اعمال کند، گفت: نباید اجازه دهیم وارد کننده ای بیاید ال سی باز کند اما کالایی به کشور وارد نکند و یا در آن تاثیر بسیار زیادی را شاهد باشیم.

بهمنی یکی از مزایای مهم بانکداری اسلامی را تعدیل فرهنگ وثیقه و گسترش منابع بانکی به مناطق مختلف کشور دانست و گفت: در بانکداری بدون ربا احتمال وجه تسهیلی بسیار پایین است.

وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمتها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسائلی را بوجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که معتقدم بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی ربطی است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است.