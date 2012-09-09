فاز دوم بازار خشکبار فروشان اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اردبیل پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این طرح طی سخنانی گفت: بازار خشکبار فروشان همراه با بهره برداری از 58 پروژه در هفته سوم پروژه‌های افتتاحی شهرداری به بهره‌برداری می رسد.

صدیف بدری با اشاره به میزان هزینه های این پروژه ها تصریح کرد: شهرداری برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها بیش از 140 میلیارد ریال هزینه کرده که امروز با افتتاح این پروژه ها هفته سوم افتتاح پروژه های شهرداری از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس را شاهد هستیم.

وی با اشاره به بهره برداری از فاز دوم بازار خشکبار فروشان با مشارکت بخش خصوصی افزود: فاز دوم بازار خشکبار فروشان با هشت هزار و 376 متر مربع زیربنا و شامل 110 باب مغازه و با هزینه بالغ بر 120 میلیارد ریالی با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی تکمیل شده است.

بدری با اشاره به افتتاح پروژه های شهرداری اردبیل در نیمه اول سال 91 اضافه کرد: فاز اول افتتاحهای پروژه های اجرایی شهرداری به مناسبت سوم خرداد با افتتاح 14 پروژه و سرمایه‌گذاری 85 میلیارد ریال انجام شد و مرحله دوم این افتتاحها بین هفته دولت و هفته دفاع مقدس با 58 پروژه و رقم اعتباری 446 میلیارد ریال انجام می شود که سه هفته از شروع این افتتاحها گذشته است.

شهردار اردبیل با بیان اینکه سطح کارهای انجام شده در شهرداری اردبیل در هیچ یک از ادارات استان انجام نشده است، ادامه داد: در شش ماه اول سال 72 پروژه خدمات شهری با 555 میلیارد ریال اجرا شده که چنین کاری را در هیچ یک از دستگاه های استان سراغ نداریم.