صعود به لیگ برتر تنها هدف مس سرچشمه/ برگزاری 130 جلسه تمرین

داوود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نزدیک به 130 جلسه تمرینی برگزار کردیم و این ما را نسبت به سایر رقیبانمان جلوتر قرار داده است.
وی افزود: خوشبختانه تیم خیلی زود بسته شد تا بازیکنان با شرایط بازی در آب و هوای سرچشمه عادت کنند و به هماهنگی بالایی برسند و این برای تیم ما بسیار مزیت خوبی است.
مربی تیم سرچشمه که سابقه صعود به لیگ برتر همراه با تیم گهر را دارد گفت: بازی در لیگ یک حتی سخت تر از بازی های لیگ برتر است به خصوص در این فصل که شرایط صعود و سقوط تیم ها نیز سخت تر شده است ولی با این حال ما برای یک هدف می جنگیم و آن صعود به لیگ برتر است.
مهابادی در رابطه با شرایط باشگاه سرچشمه نیز افزود: این باشگاه با تمام تیم های قبلی که کار کرده ام تفاوت دارد و خوشبختانه نظم و برنامه ریزی در آن حرف اول را می زند.
نظر شما