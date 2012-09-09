صعود به لیگ برتر تنها هدف مس سرچشمه/ برگزاری 130 جلسه تمرین

داوود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما نزدیک به 130 جلسه تمرینی برگزار کردیم و این ما را نسبت به سایر رقیبانمان جلوتر قرار داده است.

وی افزود: خوشبختانه تیم خیلی زود بسته شد تا بازیکنان با شرایط بازی در آب و هوای سرچشمه عادت کنند و به هماهنگی بالایی برسند و این برای تیم ما بسیار مزیت خوبی است.

مربی تیم سرچشمه که سابقه صعود به لیگ برتر همراه با تیم گهر را دارد گفت: بازی در لیگ یک حتی سخت تر از بازی های لیگ برتر است به خصوص در این فصل که شرایط صعود و سقوط تیم ها نیز سخت تر شده است ولی با این حال ما برای یک هدف می جنگیم و آن صعود به لیگ برتر است.

مهابادی در رابطه با شرایط باشگاه سرچشمه نیز افزود: این باشگاه با تمام تیم های قبلی که کار کرده ام تفاوت دارد و خوشبختانه نظم و برنامه ریزی در آن حرف اول را می زند.

وی بیان داشت: خوشبختانه تا به این جا هیچ کمبودی را احساس نکرده ایم و امیدواریم با شروع بازی ها این اقدامات را با نتایج خوب به ثمر بنشانیم.

وی در رابطه با برگزاری بازی های مس در فصل جاری در شهر سرچشمه نیز تاکید کرد: برای ما نباید فرق داشته باشد که در کدام شهر به میدان می رویم، تیم ما اگر برای صعود راهی بازی ها شده است باید هرجا که به میدان می رود برنده باشد حالا چه در سرچشمه باشد و چه در هر شهر دیگری.

مهابادی تاکید کرد: به بحث ارتفاع و سردی هوا و سایر مسائل شهر سرچشمه به عنوان برگ برنده نگاه نمی کنم بلکه برگ برنده من بازیکنانی هستند که در زمین برای پیروزی تیم نهایت تلاش خود را می کنند.



