تمرین پرسپولیس با 17 بازیکن برگزار شد/ چهار بازیکن در کلینیک باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ساعت 9:45 در ورزشگاه درفشی‌فر آغاز شد که چهار بازیکن این تیم زیر نظر کادر پزشکی مراحل درمان را دنبال کردند. امیرحسین فشنگچی، مهرداد پولادی، سوسا و داستانی، چهار بازیکن مصدوم پرسپولیس هستند که در کلینیک باشگاه مشغول درمان خود بودند.

در تمرین صبح امروز مهدی مهدوی‌کیا، جواد کاظمیان، مهرزاد معدنچی، غلامرضا رضایی، رضا نورمحمدی، هادی نوروزی، سامان آقازمانی، محسن بنگر، سیف اللهی، شهاب گردان، نیلسون، قدمی، اسماعیل‌زاده، احمدزاده، نقی‌زاده، خانزاده و امیر عابدزاده حضور داشتند.

کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس روز گذشته بعد از اینکه در عکسبرداری معمولی اطمینان حاصل کرد "کئون جون" از ناحیه استخوانی دچار آسیب نشده، اکنون در انتظار آن است که با دریافت جواب MRI شدت آسیب‌های وارده به رباط مچ پای این بازیکن را مشخص کند.

علی کریمی، سیدجلال حسینی، کریم انصاریفرد، محمد قاضی، ایمون زائد، حسین ماهینی، محمد نوری و کنعانی هم هشت بازیکن ملی پوش سرخپوشان هستند که فعلا در تمرینات پرسپولیس حضور ندارند.