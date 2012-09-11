مردم روستای قلعه آقاعبدالله شاهرود نیازمند توجه ویژه مسئولان

طیبه حسینی قره‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مسئولیت‌های دنیوی بهانه‌ای است تا بتوانیم در قالب آن به مردم خدمت کنیم و در راستای حل مشکلات آنها قدم برداریم؛ اضافه کرد: خدمت به مردم منحصر به یک نفر نمی‌تواند باشد و همکاری همه مسئولان را می‌طلبد و میزان همکاری هرچقدر بیشتر باشد به خدمت بیشتر خواهد انجامید، البته زحمات بی‌شائبه دولتمردان استان سمنان و شهرستان شاهرود برای این مردم شهیدپرور برهیچ بیداردلی پوشیده نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: دهیاری روستای قلعه آقاعبدالله در همه حال، خود را پاسخگوی مردم و این امر را وظیفه اصلی خود می‌داند و دست همگان را در برای همکاری می‌فشارد.

حسینی در خصوص احداث ساختمان دهیاری نیز گفت: با تلاش‌های بخشداری، اعضای شورای اسلامی روستا و دهیار سابق، کلنگ احداث این ساختمان در سال 89 به زمین زده شد و به فضل پروردگار پس از دو سال با هزینه‌ای بالغ بر 180 میلیون ریال احداث و به بهربرداری رسید.

اولین دهیار زن روستای قلعه آقاعبدلله خاطرنشان کرد: هر ساله به منظور رفاه حال اهالی و برای سهولت ایاب و ذهاب، اقدام به شن‌ریزی معابر می‌کنیم که شن‌ریزی خیابان‌های شیرازی، شهید مسلم اشرفی، شهید علی اصغر اشرفی و کوچه‌های وحدت و شهید حسین اشراقی و لکه‌گیری آسفالت معابر روستا بخشی از فعالیت ما در این زمینه است.

وی افزود: همچنین برای سهولت در رفت و آمد اهالی در شب، دهیاری پیگیر نصب روشنایی معابر روستا بوده و به شکر خدا با همکاری مناسب امور برق بسطام، معابر روستا در شب از روشنایی مناسبی برخوردار است.

حسینی تاکید کرد: تمیز کردن معابر بصورت 4ماه یکبار، جمع آوری زباله بصورت 2 روز در هفته، بازدید از معابر برای صدور اخطاریه برای جمع آوری کود حیوانی- نخاله ساختمانی و... ، پیگیری از طریق بنیاد مسکن و بخشداری جهت آسفالت معابر روستا از دیگر اقدامات انجام شده است.

دهیار روستای قلعه آقاعبدالله در رابطه با پیگیری مشکلات مهم روستا گفت: پیگیری‌هایی برای برطرف نمودن مشکلات رمپ‌های ورودی و خروجی روستا، منبع آب و شیر فلکه، شیر هوا و تعویض لوله‌های فرسوده آب آشامیدنی انجام داده و در نصب سرعت‌گیر و علائم راهنمایی و رانندگی و تعامل با پلیس راه محور شاهرود –آزادشهر به توفیقات خوبی دست پیدا کرده‌ایم.

وی از بهسازی و زیباسازی گلزار شهدای این روستا به عنوان یکی از مهمترین وظایف خود یاد کرد و اضافه کرد: به منظور ارج نهادن به مقام والای شهیدان و بزرگان روستا هر ساله با حضور اهالی قلعه آقاعبدالله بویژه جوانان اقدام به عطر افشانی و غبار روبی مزار پاک شهیدان روستا می‌نماییم، همچنین امسال با مجوز و تصویب شورای اسلامی روستا اقدام به خرید و نصب تابلوی مزین به تمسال مبارک حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمود شاهرودی در ورودی روستا کرده‌ایم.

حسینی گفت: با هدف توجه به جوانان و نوجوانان، ورزش و سلامتی و پرکردن اوقات فراغت، دهیاری اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی بین مدارس و برگزاری مسابقات موتورسواری کرده و در پایان هر مسابقه به رسم یادبود هدایایی به نفرات برگزیده اهدا کرده است.

وی با اشاره به استقبال مردم روستا از برنامه‌های ورزشی دهیاری خاطرنشان کرد: سعی داریم با برگزاری مسابقات ورزشی، شور و نشاط را در دل اهالی این روستا زنده نگه داریم، از همین‌رو در روز 31 شهریور امسال به مناسبت هفته دفاع مقدس دومین تجربه برگزاری پیاده‌روی خانوادگی با مشارکت اهالی روستاهای اطراف را خواهیم داشت.

حسینی تصریح کرد: دهیاری با توجه به فضاهای روبه رشد و توسعه منطقه در تمامی جهات، پیش بینی‌های بلند مدت و کوتاه مدتی را در راستای سهولت امور مردم انجام داده و از مردم عزیز و فهیم روستا انتظار دارد در امر آبادانی روستا بیشتر همکاری کنند و امید است جوانان با همفکری و همیاری به کمک دهیاری بشتابند.

به گزارش مهر روستای قلعه آقاعبدالله از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود و در فاصله حدود 220 کیلومتری مرکز استان سمنان قرار دارد.