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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

قمی اعلام کرد:

آمادگی دانشگاه آزاد پرند جهت ارائه خدمات به خانواده‌ها در اردوهای جهادی

آمادگی دانشگاه آزاد پرند جهت ارائه خدمات به خانواده‌ها در اردوهای جهادی

پرند- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در بازدیدی از اردوی جهادی دانشجویان خاطر نشان کرد: همه امکانات دانشگاه برای ارائه خدمات به خانواده ها مهیا است.

به گزارش خبرنگار مهر به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، اردوی 15 روزه جهادی در مناطق محروم شهرستان رباط کریم (روستاهای کیکاور، پیغمبر وآلارد )برگزار شد.

در این اردو که با استقبال گسترده خانواده ها مواجه شد، کودکان، خردسال، نوجوانان و جوانان این مناطق با حضور در مدارس منطقه اقدام به فراگیری صنایع دستی، گلدوزی، نقاشی، کلاس های کمک آموزشی زبان ،ریاضیات و دیگر هنرهای لازم کردند.
 
محمد قمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در بازدیدی از این کلاسها با خانواده ها وکارآموزان به گفتگو پرداخت و طی سخنانی آنان را به ادامه این مسیر سازندگی و جهادی فراخوانده وخاطر نشان کرد: همه امکانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند برای ارائه به شما خانواده های گرامی مهیا است.

بر اساس این گزارش، مراسم اختتامیه این دوره از اردوهای جهادی در سالن اجتماعات علامه طباطبایی دانشگاه پرند با حضور مدعوین، خانواده ها و بسیجیان برگزار شد .

در این مراسم، مادر شهید سردار رجب بیگی به ایراد سخنرانی پرداخت و با استناد به این آیه شریفه "ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون" گفت: مپندارند شهدا مرده اند بلکه حضور دائمی ایشان را هر روزه احساس می کنیم .
در پایان مراسم از افراد برتر در این اردوها با تقدیم لوح تقدیر و جوایزی نفیس تجلیل به عمل آمد.
کد مطلب 1692318

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