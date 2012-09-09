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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

صبری "ننه دلاور" را به دنیای عروسک‌ها می‌برد

صبری "ننه دلاور" را به دنیای عروسک‌ها می‌برد

زهرا صبری نمایش "ننه دلاور" نوشته برتولد برشت را با حضور فاطمه معتمدآریا در کنار برخی شخصیت‌های عروسکی به سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست گروه تئاتر "یاس تمام" در این‌باره گفت: سال گذشته موقعی که فراخوان ارائه متن به مجموعه تئاترشهر منتشر شد نمایشنامه "ننه دلاور" را ارائه دادم تا بررسی شود. خوشبختانه متن با ملاحظاتی پذیرفته شد و در آذرماه نوبت اجرایی به گروه "یاس تمام" داده شد. با فاطمه معتمدآریا به توافق رسیدیم تا در این نمایش حضور داشته باشد اما به دلیل سفرهای بین‌المللی معتمدآریا و من، قادر نبودیم نمایش را برای آذرماه آماده کنیم.

صبری ادامه داد: به همین خاطر نمایش را برای اجرا در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه دادیم. البته در مقابل درهای بسیاری که برای ورود متون ایرانی به جشنواره تئاتر فجر وجود دارد تنها به اندازه یک پنجره برای ورود متون خارجی به جشنواره در نظر گرفته شده است.
 
وی با اشاره به آغاز تمرینات نمایش "ننه دلاور" گفت: در انتظار پاسخ مرحله بازخوانی جشنواره تئاتر فجر هستیم. در این اثر افروز فروزند به‌عنوان مشاور کارگردان و رکسانا بهرام به‌عنوان دستیار اول کارگردان حضور دارند.

این کارگردان تئاتر درباره سالن مناسب برای اجرای نمایش "ننه دلاور" گفت: سالن مناسب برای اجرای این اثر نمایشی سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر است. 
کد مطلب 1692333

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