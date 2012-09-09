250 هزار نفر از اولین نمایشگاه گل کرج بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج اظهار داشت: طبق ارزیابی ها مشخص شده است که از ابتدا تا انتهای برپایی نمایشگاه، بیش از 250 هزار نفر از شهروندان در مقاطع مختلف سنی شرکت و از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید کردند.



وی افزود: طبق نظرسنجی های به عمل آمده مشخص شد که قسمت اعظمی از شهروندان از برپایی نمایشگاه رضایت داشتند و خواهان برگزاری چنین برنامه هایی بودند.



این مسئول عنوان کرد: همچنین شهروندان نواقص موجود در نمایشگاه را به مسئولان مربوطه انتقال دادند که در برپایی طی سالهای آینده تمامی این موارد لحاظ می شود.

30غرفه دار و تولیدکننده گل و گیاه کرج برتر انتخاب شدند

در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج از 30 نفر از غرفه داران و تولیدکنندگان گل و گیاه این کلانشهر تقدیر و تشکر شد.

در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج با حضور بی نظیر شهروندان و مسئولان در محل پارک شهید چمران برگزار شد.



در این مراسم علاوه بر عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری سخنگو و اباذر خدابین عضو شورای اسلامی شهر، سعید صفری معاون خدمات شهری شهرداری و دیگر مسئولان حضور داشتند.

مبارزه با موش در غرفه سازمان پسماند

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از ارائه آموزشهای مبارزه با موش در غرفه این سازمان در حاشیه اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه خبر داد.

حسین بافقی اظهار داشت: همزمان با برپایی اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج به همت سازمان پارکها و فضای سبز، از سوی سازمان مدیریت پسماند نیز غرفه ای به منظور ارائه خدمات در این بخش به شهروندان برپا شد.



وی افزود: در بخشی از این نمایشگاه در این غرفه به شهروندان علاقمند آموزشهای لازم در زمینه مبارزه با موش ارائه شد.