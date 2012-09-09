250 هزار نفر از اولین نمایشگاه گل کرج بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج اظهار داشت: طبق ارزیابی ها مشخص شده است که از ابتدا تا انتهای برپایی نمایشگاه، بیش از 250 هزار نفر از شهروندان در مقاطع مختلف سنی شرکت و از بخشهای مختلف نمایشگاه بازدید کردند.
وی افزود: طبق نظرسنجی های به عمل آمده مشخص شد که قسمت اعظمی از شهروندان از برپایی نمایشگاه رضایت داشتند و خواهان برگزاری چنین برنامه هایی بودند.
این مسئول عنوان کرد: همچنین شهروندان نواقص موجود در نمایشگاه را به مسئولان مربوطه انتقال دادند که در برپایی طی سالهای آینده تمامی این موارد لحاظ می شود.
30غرفه دار و تولیدکننده گل و گیاه کرج برتر انتخاب شدند
در این مراسم علاوه بر عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری سخنگو و اباذر خدابین عضو شورای اسلامی شهر، سعید صفری معاون خدمات شهری شهرداری و دیگر مسئولان حضور داشتند.
وی افزود: در بخشی از این نمایشگاه در این غرفه به شهروندان علاقمند آموزشهای لازم در زمینه مبارزه با موش ارائه شد.
نظر شما