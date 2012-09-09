نوید وزیری؛ هنرمند آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آلبوم موسیقی "ویرانه‌ی آباد" کاری از من و یاشار اطاعتی از سوی نشر پرتو پندار تازه منتشر شده و از هم اکنون در همه شهرهای ایران قابل دسترس است.‌

وی افزود: این مجموعه شنیداری شامل ده قطعه موسیقی به نام‌های کوچ آریایی، رهسپار، کوشش، باد و آتش، نیایش، مویش، مهر، پیشکش ( پیشکش به آنهایی که مانده عمر خود را فدای میهن کرده اند)، اسطوره و یورش است.



وزیری بیان کرد: ما با استفاده از سازهای اصیل ایرانی چون کمانچه، تنبک، کوزه و دیگر سازهای کوبه‌ای، ایده‌هایی تازه و نگاهی متفاوت به موسیقی اصیل را ارائه کرده‌ایم و چیدمان این سازها در کنار کمانچه باعث شده است که شنونده در هر قطعه با ترکیبی تازه روبرو شود.

این هنرمند آهنگساز گفت: سیر قطعات و فراز و فرودهای نغمگی در این آلبوم به شیوه‌ای است که همه قطعات به شکلی متحد و یکپارچه به گوش می‌رسند و چون داستانی تا انتها نقل می‌شوند.

گروه موسیقی پندار از سال 1385 تاسیس شده و تا کنون چند اجرا با هنرمندانی از کشورهای مختلف داشته است.

گفتنی است این آلبوم پس از شش سال انتظار و تلاش منتشر شده است.