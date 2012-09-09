جو مناطق زلزله زده تا چهارشنبه ناپایدار است

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: نفوذ سامانه پر فشار سطح زمین و جریانات ناپایدار سطوح میانی جو موجب افزایش ابر ، وزش باد نسبتا شدید و بارش باران گاهی به صورت رگبار و آذرخش و کاهش محسوس دما می شود.

وی تصریح کرد: شدت فعالیت سامانه روز سه شنبه بیشتر بوده و به سبب شدت بارش در بعضی نواحی استان احتمال سیلابی شدن و آب گرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

وی اظهار داشت: ناپایداری در مناطق زلزله زده استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و کاهش دما نیز قابل ملاحظه خواهد بود و احتمالا ناپایداری تا اوایل روز چهارشنبه همین هفته تداوم دارد.