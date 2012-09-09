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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

محمد اشجعی:

جو مناطق زلزله زده تا چهارشنبه ناپایدار است

جو مناطق زلزله زده تا چهارشنبه ناپایدار است

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس قسمت پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: از ساعات پایانی امروز یکشنبه، شاهد جوی ناپایدار در مناطق زلزله زده ارسباران خواهیم بود که تا چهارشنبه ادامه دارد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: نفوذ سامانه پر فشار سطح زمین و جریانات ناپایدار سطوح میانی جو موجب افزایش ابر ، وزش باد نسبتا شدید و بارش باران گاهی به صورت رگبار و آذرخش و کاهش محسوس دما می شود.

وی تصریح کرد: شدت فعالیت سامانه روز سه شنبه بیشتر بوده و به سبب شدت بارش در بعضی نواحی استان احتمال سیلابی شدن و آب گرفتگی معابر دور از انتظار نیست.

وی اظهار داشت: ناپایداری در مناطق زلزله زده استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و کاهش دما نیز قابل ملاحظه خواهد بود و احتمالا ناپایداری تا اوایل روز چهارشنبه همین هفته تداوم دارد.

کد مطلب 1692357

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