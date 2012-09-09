اکثریت مردم کانادا مخالف قطع روابط با ایران/ طرح ابهام درباره علت تصمیم اوتاوا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کلگری هرالد کانادا در یک نظرسنجی از مردم این کشور تقاضا کرده نظراتشان را درباره تصمیم قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.

این روزنامه کانادایی همچنین ذیل این خبر، سوالی را از مخاطبان خود پرسیده که آیا باتصمیم دولت کانادا درباره تعطیلی سفارت این کشور در ایران و اخراج دیپلماتهای ایرانی موافق هستید؟

در پاسخ به این سوال 55 درصد از شرکت کنندگان بر مخالفت خود با تصمیم اوتاوا تاکید ورزیده اند.

از طرفی یکی از مخاطبان این روزنامه به نام "جان جی" با انتقاد از تصمیم دولت متبوع خود، تاکید می کند: من می دانم که قطع کردن روابط دیپلماتیک، یکی از قویترین تنبیهات در عرصه روابط کشورهاست. اما سوال اینجاست که این اقدام چه مسئله ای را حل می کند؟ در روابط دیپلماتیک شما می توانید حداقل می توانید جایگاه طرف مقابل را ارزیابی کنید. اما با بستن سفارت و قطع کردن کانالهای دیپلماتیک شما نمی توانید طرف مقابل را ارزیابی کنید و این یک اشتباه است.

وی در ادامه تاکید می کند: بیرد (وزیر امور خارجه کانادا) اعلام کرده که درباره امنیت دیپلماتهای کانادیی نگرانی داشته است اما این نگرانی کمی سست به نظر می رسد؛ دلیل و مدرکی که نشان می دهد دیپلماتهای ما در خطر قرار دارند چیست؟