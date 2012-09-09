بیانیه اجلاس نم گفتمانی جدید برای دنیا محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده دهکردی تصریح کرد: رسانه های غربی در فواصل مختلف خصوصا قبل از برگزاری اجلاس در تهران، ادعا داشتند که ایران در عرصه بین الملل به انزوای سیاسی رسیده و روابط دیپلماتیکش بسیار ضعیف شده است اما برگزاری این اجلاس و حضور کشورهای عضو بیانگر دروغ پردازیهای غرب بود که به جهانیان ثابت شد.

وی خاطر نشان کرد: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد پس از سفر به ایران و مشاهدات عینی خود متوجه شدند که آنچه رسانه های نظام سلطه در مورد ایران و وضعیت آن بیان می کنند با واقعیت فاصله زیادی دارد و موثر بودن تحریمها که مورد ادعای غربیهاست یک دروغ بزرگ است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه به دیگر ویژگیها و دستاوردهای اجلاس نم در تهران اشاره کرد و افزود: روی چند محور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و به اجماع رسید که می توان به مدیریت مشترک در دنیا، مبارزه با ظلم، توسعه عدالت و سهیم بودن در تغییر ساختار بین الملل اشاره کرد.

فروزنده با اشاره به اینکه بیانیه اجلاس یک گفتمان جدیدی برای دنیا محسوب می شود، تاکید کرد: با برگزاری اجلاس نم در تهران یک اعتماد عمومی به ایران پیدا شد و اکثرا به این مهم اتفاق نظر داشتند که ایران ضمن امین بودن می تواند در سطح بین الملل نقش موثری ایفا کند.

وی در خصوص دستاورد هسته ای کشورمان در اجلاس نم اظهار داشت: کشورها با واقعیتهای ایران آشنا شدند و تاکید کردند که برنامه صلح آمیز هسته ای حق ایران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بروی مسئله منع سلاح هسته ای برای همه که مقام معظم رهبری بیان فرمودند به عنوان یک شعار اصلی تاکید و به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد و به نظر می رسد کشورهای دارای سلاحهای اتمی در موضع انفعال هستند و باید به افکار عمومی پاسخ دهند.

