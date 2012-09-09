محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب یادآور شد: ابهام در برگزاری مجمع عمومی و تهدید به تعلیق از سوی فیلا و همچنین جدیت رافائل مارتینتی در برخورد با داستان سعید عبدولی و ایمیل های توهین آمیز به فیلا، مجموعه ای از مشکلات بزرگ را برای فدراسیون کشتی کشورمان بوجود آورده که به واقع متولیان آن نمی دانند به کدامیک از آنها رسیدگی کنند!

پیشکسوت کشتی کشورمان ادامه داد: متاسفانه مسئولان فدراسیون در این وضعیت بحرانی به جای اینکه به فکر حل و فصل منطقی این مشکلات باشند در پیچ و خم تکذیب و تایید مانده اند و به قول معروف با پاک کردن صورت مساله از پاسخ به آن غافل شده اند. مطمئنا با گردن هم اندازی و پنهان شدن در سایه یکدیگر نمی توان کشتی ایران را از این وضعیت نجات داد.

این گوش شکسته کرمانشاهی به خراب شدن ذهن اهالی کشتی و ورزش دوستان نسبت به این رشته اشاره کرد و گفت: اتفاقات و اخبار نگران کننده ای که به تازگی به گوش می رسد خوشبینی مردم نسبت به کشتی را از بین برده و مطمئنا در صورت تداوم این وضعیت، به زودی هیچکس از موفقیت های المپیک لندن هم یاد نخواهد کرد. تعریف و تمجیدهای پوشالی از برخی افراد دوام چندانی نخواهد داشت و مطمئنا ادامه این روند، همه را نسبت به قهرمانان و زحمتکشان واقعی کشتی بدبین و دلسرد می کند.

محبی با اشاره به اینکه امروزه رفیق بازی در کشتی بیداد می کند، اظهار داشت: سرچشمه تمامی این مشکلات برخی مسایل پیدا و پنهان کشتی است که مدتهاست مسئولان چشم خود را به روی آن بسته اند. متاسفانه رفیق بازی و حق خوری در کشتی به جایی رسیده که بسیاری از اهالی باتجربه کشتی بیرون گود مانده اند و در مقابل، جمعی از دوستان و یاران همه امور را در دست گرفته اند.

وی به افراط و تفریط های موجود در کشتی نیز اشاره کرد و گفت: با کمال تعجب شاهد آن هستیم که آنقدر از افراد خاصی تعریف و تمجید می شود که یک دهم آن نصیب قهرمانان بزرگی همچون حمید سوریان با 5 مدال طلای جهان وعنوان قهرمانی المپیک 2012 لندن نشده است. افراط و تفریط در هر کاری مخرب است و باید حد و اندازه را در هر چیزی نگه داشت؛ چه بزرگ کردن بیش از حد یک نفر و چه در تخریب برخی افراد!

پیشکسوت کشتی کشورمان در خاتمه یادآور شد: به هر حال امیدوارم مشکلات پیش روی کشتی با درایت و رفتار منطقی متولیان ورزش کشورمان از بین برود. هر چند که با عدم برگزاری مجمع عمومی فدراسیون که می توانست ناجی کشتی ایران باشد، خلاف این امر ثابت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) اعلام کرده اگر مجمع عمومی فدراسیون کشتی ایران برای انتخاب رئیس جدید و دائم این فدراسیون تا پایان سال 2012 میلادی برگزار نشود، کشتی ایران با تعلیق از تمامی اقدامات بین المللی روبرو خواهد شد.