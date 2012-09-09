شرکت در قرعه کشی به صورت ارسال پیامک بدون متن جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شنوندگان برنامه زمزم احکام رادیو معارف که خود را از مقلدین آیت الله العظمی مکارم شیرازی معرفی کرد، در رابطه با ارسال برخی پیامک‌ها برای شرکت در قرعه کشی پرسیده است:



از مقلدین آیت الله العظمی مکارم شیرازی هستم. گاهی اوقات پیامکی دریافت می‌کنم مبنی بر اینکه با ارسال پیامک بدون متن در قرعه کشی خودرو یا سایر جوایز شرکت کنید ظاهرا همزمان با ارسال پیامک به آنها مبلغ75 تومان از طریق قبض یا کارت شارژ از حساب من کسر می شود و به حساب آن شرکت یا موسسه واریز می شود و احتمالا جوایز نیز از همین پول تهیه می‌شود.



حالا سئوال من این است که حکم شرعی این کار چیست؟ و دیگر اینکه آیا شرکت در این مسابقه و قرعه‌کشی جایز است؟ و اینکه آیا مالک هدیه‌ای که می‌دهند می‌شوم یا خیر؟



آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سئوالات اظهار داشت: این کار در واقع نوعی بخت آزمایی جدید است که به شکل ارسال پیامک درآوردند و شرکت در آن جایز نیست و هدیه‌ای که می دهند شبیه هدیه‌ای است که در بخت آزمایی یا قمار و مانند آن می‌دهند.



متاسفانه هر روز یک راه جدیدی برای جذب اموال مردم تولید می‌کنند و مردم را به کارهایی که مشروع نیست می‌کشانند.

