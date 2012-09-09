تبدیل پارک پردیسان به پارک ملی / پایتخت نیاز به تصمیمی انقلابی دارد

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فروش احتمالی بخش هایی از پارک پردیسان گفت: تخریب فضای سبز و باغات و درختان و احیانا تغییر کاربری آنها به هر بهانه ای و با هر بازدهی، کار صحیحی نیست. این فضا می خواهد پارک پردیسان باشد یا می خواهد یک باغ در شمال شهر باشد،اشتباه محض است.

تهران در میان آجر و سیمان محبوس است

وی ادامه داد: این شهر علیرغم گسترش بسیار خوب سرانه فضای سبز در سالهای اخیر هنوز در میان آهن قراضه ها و تکه های آجر و سیمان- خودرو و ساختمان -محبوس است و این گیاهان و درختان زیبا در هر نقطه شهر، بارقه های زندگی زیبای انسانی را با خود به ارمغان می آورند. اشتباه محض است که با محاسبات عددی و ریاضی فضای سبزمان را از بین ببریم تا مقداری ارزش افزوده به دست بیاوریم.

قرار نبود کار پردیسان به این جا کشیده شود

مشاور محیط زیست معاون شهردار با بیان این که بوستان طبیعت پردیسان قرار بود تمام بیوم ها و اکوسیستم های کشور را در دل پایتخت به طور کاملا طبیعی به شهرنشینان نشان دهد و موجب علاقمندی شهروندان به طبیعت و حفظ آن شود گفت:قرار نبود کار این بوستان به اینجا برسد.پردیسان قرار بود و قرار است محیط زیست طبیعی ایران بزرگ را در دل خود جای دهد تا شهر نشینان دور از هیاهو و دود و شلوغی به آنجا پناه برده و ایران بزرگ را از نزدیک در اندازه کوچک تر به تماشا بنشینند.

ساخت و سازها گذشته در پردیسان اشتباه بزرگی بود

نوروزی با اشاره به ساخت و سازهای گذشته در پارک پردیسان گفت: آن مقطعی که چندین ساختمان در دل پارک پردیسان 275 هکتاری ساختند و ساختمان مرکزی سازمان محیط زیست و موزه و ساختمان مجلل جلسات را به آنجا آوردند قطعا خطا کردند چرا که همان مقطع هم با تعاریف علمی یک بوستان طبیعی فکر می کردند تا 10 درصد مساحت پارک را می توانند ساختمان بسازند که ای کاش نمی ساختند.ای کاش همان ساختمان اجاره ای خیابان استاد نجات اللهی را به گونه ای حفظ می کردند و پای آجر و سیمان و ماسه را به بوستان پردیسان باز نمی کردند.

خطای سازمان محیط زیست در راه اندازی سیرک خلیل عقاب

وی اضافه کرد: آن مقطی که به واسطه وجود همین ساختمانها، عده ای به هر دلیل و منطقی، سیرک خلیل عقاب را در پارک پردیسان و قلمرو امن سازمان محیط زیست راه اندازی کردند تا عده ای به تماشای شکنجه شدن حیواناتی بروند که از قضا توسط همین سازمان باید محافظت شوند باز هم در مورد پردیسان خطا کردند.

پای سیمان را دوباره به پردیسان باز نکنیم

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: اگر قرار است بخشهایی از پارک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شود تا فعالیتهای علمی و تفرجی و پژوهشی که بایستی طبق طرح پارک پردیسان در اراضی این پارک اجرا شود توسط بخش خصوصی انجام شود که قاعدتا مستلزم ورود ماسه و سیمان و گچ و آجر است حتی اگر در حد چند ساختمان باشد باز هم خطای محض است.البته ما واقعا نمی دانیم قرار است چه اتفاقی در پردیسان رخ دهد و فکر می کنیم شفاف سازی موضوع توسط مدیران سازمان محیط زیست کشور امری بسیار ضروری باشد.

پردیسان به پارک ملی تبدیل شود

نوروزی با بیان این که پارک پردیسان به پارک ملی بدل شود گفت : فارغ از آنکه فروش پردیسان شایعه است یا قرار است رنگ واقعیت به خود بگیرد. در هر دو حالت، اگر اساتید محیط زیست از این اظهار نظر من دلخور نمی شوند و آن را به حساب عدم اطلاع من از تعریف اولیه پارک ملی نمی گذارند پیشنهاد می دهم با توجه به شرایط خاص شهر تهران از نظر آلودگی هوا و کمبود اراضی شبیه پارک پردیسان ، ترتیبی اتخاذ شود تا با محوریت سازمان محیط زیست کشور، پارک پردیسان به پارک ملی تبدیل شده و گروهی از دانشگاهیان شروع به تطبیق حداقل شرایط پارک پردیسان با تعریف پارک ملی نمایند.چه ایرادی دارد اگر با تغییر نام پردیسان به پارک ملی بتوان درجه حفاظت از آن را بالاتر برد این کار را انجام ندهیم؟ مسئولین محلی و دولتی آن کشوری که مساحت بسیار کوچکی از اطراف یک شهر خود را به واسطه قرار گرفتن در مسیر مهاجرت چند گونه پرنده در سایت رامسر به عنوان تالاب مورد حفاظت ثبت بین المللی می کنند نیک می دانند چه خدمتی به نسلهای بعدی می کنند.

تهران نیاز به تصمیم انقلابی دارد

مشاور محیط زیست معاون شهردار با بیان این که تهران در این مقطع نیاز به یک تصمیم انقلابی دارد گفت: ایده تبدیل پارک پردیسان به پارک ملی قطعا از ایده آب پاشی هوای تهران که قرار بود به عنوان اولین کشور دنیا آن را انجام دهیم عجیب تر نیست وتبدیل پارک طبیعت پردیسان به پارک ملی یک اقدام زیبا و ارزشمند خواهد بود که برای شهر تهران و نسل های بعدی تاثیر گذار و حیاتی خواهد بود.

