حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال، پنج طرح عمرانی این اداره اجرا خواهد شد.

وی افزود: این طرح ها شامل احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی، خانه‌های عالم و مدارس صدرا است.

پورقیومی بیان داشت: در صورت تخصیص این اعتبارات، برای تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان مبلغ 1900 میلیون ریال و برای تکمیل دبیرستان علوم و معارف اسلامی پسرانه صدرا مبلغ 1300 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین از محل این اعتبارات حصارکشی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا با مبلغ 100 میلیون ریال و تکمیل خانه های عالم با مبلغ 150 میلیون ریال هزینه انجام خواهد شد.