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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه

اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه از اختصاص 3 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی این اداره در سال 91 خبر داد.

حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال، پنج طرح عمرانی این اداره اجرا خواهد شد.

وی افزود: این طرح ها شامل احداث مجتمع فرهنگی تبلیغی، خانه‌های عالم و مدارس صدرا است.

پورقیومی بیان داشت: در صورت تخصیص این اعتبارات، برای تکمیل مجتمع فرهنگی تبلیغی شهرستان مبلغ 1900 میلیون ریال و برای تکمیل دبیرستان علوم و معارف اسلامی پسرانه صدرا مبلغ 1300 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین از محل این اعتبارات حصارکشی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرا با مبلغ 100 میلیون ریال و تکمیل خانه های عالم با مبلغ 150 میلیون ریال هزینه انجام خواهد شد.

کد مطلب 1692392

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