  1. اقتصاد
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

علیخانی در گفتگو با مهر :

صادرات فرش به 147 میلیون دلار رسید

صادرات فرش به 147 میلیون دلار رسید

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: بر اساس آمار گمرک در 5 ماهه سال جاری، صادرات فرش و سایر کف پوش‌های نسجی از پشم یا کرک از نظر ارزشی به 147 میلیون دلار رسید و از نظر وزنی رقم 1.7هزار تن را نشانه گرفت.

محمدباقر آقاعلیخانی در گفتگو با مهر گفت: صادرات فرش دستباف در 5 ماهه ابتدای سال جاری به 147 میلیون دلار رسیده است که با توجه به اعمال محدودیت‌هایی که از جانب کشورهایی همچون آمریکا که بزرگترین واردکننده فرش دستباف ایرانی بوده است، به دنبال یافتن بازارهای جدید برای رونق صادرات فرش دستباف هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: صادرات فرش دستباف ایران در 5 ماهه آغازین سال گذشته، بالغ بر 2.2 هزارتن بود که با توجه به اعمال محدودیت‌های مختلف از جانب دشمنان ایران وزن صادرات فرش در همین مدت زمان در سال جاری با کاهش ناچیزی برابر با 500 کیلو به 7/1 هزارتن رسیده است.

وی تصریح کرد: از نظر ارزشی، قیمت متوسط هر کیلو فرش و کف‌پوش‌های نسجی در سال گذشته برابر با 81.9 دلار بود که در سال جاری با روند افزایشی رو به رو شده است و به ارزش هر کیلو 84.3 دلار رسید. بر این اساس می توان گفت که این افزایش به سبب جهش قیمت مواد اولیه برای تولید فرش و نوسانات افزایشی نرخ ارز بوده است.

علیخانی خاطرنشان کرد: صادرات این ردیف تعرفه‌ای، سهمی معادل 0.01 درصد به لحاظ وزنی و 1.17 درصد به لحاظ ارزشی را از کل صادرات ایران از آن خود کرد. البته برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در برگزاری نمایشگاههایی همچون نمایشگاه فرش دستباف که در مهرماه برگزار می‌شود و پذیرش هیاتهای بازاریابی از کشورهای دیگر منطقه و نیز حضور در کشورهایی همچون چین، امیدواریم بتوانیم صادرات فرش دستباف کشور را رونق بخشیم.

کد مطلب 1692399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها