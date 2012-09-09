سینما بهمن سنندج پنجم مهر ماه بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید فرماندار شهرستان سنندج از مجتمع سینمایی بهمن اظهار داشت: سینما بهمن سنندج بعد از سینما هویزه مشهد دومین سینمای مجهز کشور است که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

وی به تعطیلی چند ساله سینما بهمن سنندج اشاره کرد و افزود: در سال 85 قرار بود تنها بهینه سازی و تعویض سر درب سینما صورت گیرد اما با ناهماهنگی های به وجود آمده و بدون کار تحقیقی و کارشناسی شده تخریب شد و سینمایی که قرار بود در 22 بهمن 86 مجددا کار خود را آغاز کند اکنون پس از گذشت شش سال در آستانه بازگشایی مجدد قرار گرفته است.

رئیس حوزه هنری کردستان ادامه داد: در ابتدا قرار بود که بازسازی سینما بهمن سنندج تنها با تغییر صندلی، سیستم صوت و تصویر اجرایی شود که پس از بررسی های به عمل آمده وضعیت مقاومت ساختمان نیز ضعیف اعلام شد و از میانه راه تعمیرات کلی و اساسی ساختمان سینما بهمن سنندج آغاز شد.

مرادی یادآور شد: با این اقدام و با توجه به کمبود فضای فرهنگی در شهر سنندج کار تبدیل سینما بهمن سنندج به مجتمع فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و هم اکنون علاوه بر سه سالن نمایش فیلم، مجتمع سینمایی بهمن سنندج دارای کاربری های مختلف از جمله کلاس ها آموزش، کافی نت، گیم نت، رستوران، آتلیه عکاسی، محل عرضه اقلام فرهنگی و نگارخانه برای برگزاری نمایشگاه های مختلف است.

توسعه اماکن فرهنگی در سنندج ضروری است

فرماندار شهرستان سنندج نیز در این بازدید بیان کرد: ساخت و راه اندازی چنین مجتمع های فرهنگی در سطح استان کردستان نه تنها هزینه کردن نیست بلکه سرمایه گذاری مطمئنی برای فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی سطح جامعه به ویژه در بین نسل جوان و نوجوان است.

ولی الله میرزایی اصل افزود: ایجاد فضایی فرهنگی و درخور شان جمهوری اسلامی نیازمند تلاشی مضاعف و برنامه ریزی کارشناسانه و بهره گیری از ظرفیت نیروهای توانمند است که این ظرفیت های به خوبی در شهرستان سنندج شناسایی شده و در حال توسعه است.

مجتمع فرهنگی سینما بهمن سنندج طی مراسمی ویژه در روز پنجم مهر ماه با حضور مسئولان کشوری و استانی در سنندج با اکران فیلم "بوسیدن روی ماه" کاری از همایون اسعدیان بازگشایی می شود.