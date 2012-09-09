کوهنوردان یزدی فاتح سبلان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کوهنوردان جانباز و بسیجی استان به سرپرستی سید محمد حسینی به قله 4 هزار و 812 متری سبلان در استان اردبیل صعود کردند.

کوهنوردان یزدی در صعودی دو روزه به قله سبلان پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآوردند.

حضور اسکواش بازان یزدی در مسابقات ایران جونیور

اسکواش بازان یزدی در رقابت‌های ایران جونیور شرکت می کنند.

بهار دوست حسینی، ارغنون غلمان، زهرا حسینی، فهیمه مزیدی، فاطمه جعفری، نگین نجاریان و فروغ سراستاد و در بخش آقایان سید جاوید سیدان، سینا باروتکوب، طاها حسینی گل، محمد خانی، عرفان سلطانی، محمد فلاح، نوید دشتی، سید جواد سیدان، مهدی دهقان، حمید رئیس عباسی، محمد فتوحی و وحید حقیقت تیم اعزامی استان یزد به مسابقات ایران جونیور را تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های اسکواش ایران جونیور از تارخ 27 شهریورماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

اسکواش بازان حاضر در این رقابت‌ها در رده‌های سنی زیر 11، 13، 15، 17 و 19 سال با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم خانه ژیمناستیک یزد قهرمان مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان

مرحله دوم مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان با قهرمانی تیم گلستان یزد به پایان رسید.

مرحله دوم مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری بانوان استان با حضور 100 ورزشکار در قالب 25 تیم از شهرستان های یزد، میبد، اردکان و ابرکوه برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها و در مجموع چهار سطح تیم گلستان یزد برسکوی قهرمانی ایستاد و تیم های کارگران یزد و شهرستان اردکان به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

در سطح یک نوشین طهماسبی، آیدا ابراهیمی و نگین اخباری از خانه ژیمناستیک گلستان مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در سطح دو نیز هانیه هاشم بیگی و ساره آقابزرگی از تیم خانه ژیمناستیک گلستان یزد اول و دوم شدند و فاطمه جعفری از میبد سوم شد.



سعید ملکی و مهسا شخصی نیا از تیم های کارگران یزد و خانه ژیمناستیک یزد در سطح سه به طور مشترک اول شدند.



محدثه زارع در همین سطح دوم و میترا زارع کمالی و شکوفه عسکری به طور مشترک مقام سومی را بدست آوردند.



سحر گازری پور، مریم یاوری و مهدیه احمدی مقام های اول تا سوم سطح چهار را از آن خود کردند.