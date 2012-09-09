احمد صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های دولت توسعه خطوط ریلی در کشور است، گفت: امروز عملیات ریل گذاری راه آهن گرگان - اینچه برون به طول 80 کیلومتر با حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور آغاز می شود که این راه آهن کشور ایران را به ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه متصل می کند.

وی با بیان اینکه برای احداث زیرسازی و ریل گذاری 130 میلیارد تومان هزینه می شود، تصریح کرد: این راه آهن در آینده با اتصال به راه آهن جنوب و ارتباط با کریدور شمال به جنوب به اقیانوس هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس متصل می شود و یک شبکه ترانزیتی پرسود شکل می گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه توسعه خطوط ریلی و انتقال به کشورهای همسایه است، اظهار داشت: راه آهن گرگان - اینچه برون در مدت 4 ماه ساخته می شود که از این نظر یک رکود به شمار می آید زیرا یک پروژه ریلی را در یک سال شروع و در همان سال به پایان می رسانیم.

صادقی با اشاره به دیگر پروژه های ریلی وزارت راه، اظهار داشت: هم اکنون راه آهن خواف به هرات افغانستان و ادامه راه آهن از مرز شلمچه و خسروی به عراق از پروژه های وزارت راه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای این پروژه ها را موجب توسعه و آبادانی کشور دانست و افزود: کل خطوط ریلی کشور 11 هزار کیلومتر است که امسال 11 هزار کیلومتر هم در دست ساخت داریم که این نشانگر دو برابر شدن خطوط ریلی در فاصله زمانی کوتاه مدت است.