  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۱۸

درپی استعفای اعضای سابق/

محمدرضایی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن شد

محمدرضایی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: محمد رضایی معاون خرید کارخانه ذوب‌آهن به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته شایعات بسیاری در مورد اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن شنیده می‌شود و سرانجام امروز یکی از این اعضا انتخاب شد.
 
از روز پنجشنبه، گزینه‌های احتمالی جایگزینی اعضای سابق هیئت مدیره در برخی محافل ورزشی اصفهان مطرح شدند و نام‌هایی از آنها نیز در محافل وزشی عنوان شدند.
 
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه اعلام کرد که گفته می‌شود "مصطفی دافعیان"، مشاور امور ایثارگران استاندار اصفهان، "محمد رضایی" ، معاون خرید براتی مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن و "بهرامی" مشاور مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن از گزینه‌های حضور در هیئت مدیره باشگاه ذو‌ب‌آهن هستند.
 
سرانجام امروز یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی معرفی شد و محمد رضایی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.
 
قرار است طی روزهای آینده سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز انتخاب شوند.
 
کد مطلب 1692445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها