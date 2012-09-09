محمدرضایی عضو جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته شایعات بسیاری در مورد اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن شنیده می‌شود و سرانجام امروز یکی از این اعضا انتخاب شد.



از روز پنجشنبه، گزینه‌های احتمالی جایگزینی اعضای سابق هیئت مدیره در برخی محافل ورزشی اصفهان مطرح شدند و نام‌هایی از آنها نیز در محافل وزشی عنوان شدند.

خبرگزاری مهر روز پنجشنبه اعلام کرد که گفته می‌شود "مصطفی دافعیان"، مشاور امور ایثارگران استاندار اصفهان، "محمد رضایی" ، معاون خرید براتی مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن و "بهرامی" مشاور مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن از گزینه‌های حضور در هیئت مدیره باشگاه ذو‌ب‌آهن هستند.

سرانجام امروز یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی معرفی شد و محمد رضایی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.

قرار است طی روزهای آینده سایر اعضای هیئت مدیره باشگاه نیز انتخاب شوند.

