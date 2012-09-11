همچنان از محمد بنا و مردانش خبری نیست/ تهدیدها جدی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان بازیهای المپیک 2012 لندن و بازگشت کاروان کشتی ایران به کشورمان، حرف و حدیثهای مختلفی مبنی بر حضور مجدد رسول خادم و محمد بنا در راس امور تیمهای کشتی آزاد و فرنگی کشورمان مطرح شد. عدهای گفتند این دو چهره نامدار و بزرگ، رغبتی برای ادامه همکاری با فدراسیون کشتی ندارند و برخی دیگر نیز معتقد بودند بعد از یک وقفه کوتاه میتوان دوباره آنان را در حال نظارت بر تمرین ملی پوشان در خانه کشتی دید.
به هر حال رسول خادم با برپایی اردوی آزادکاران و اعلام خبر اعزام تیم منتخب کشتی آزاد به تورنمنت بین المللی "الکساندر مدوید" در بلاروس، نشان داد همچنان به عنوان مدیر فنی تیمهای ملی در این مجموعه ماندنی است. به دنبال این تصمیم، آزادکاران منتخب هم از روز 12 شهریورماه در خانه کشتی گردهم آمدند و زیر نظر رسول خادم و کادر فنیاش، دور جدیدی از تمرینات خود را آغاز کردند تا مهر تاییدی بر ماندگاری خادم و مربیانش بزنند. ضمن اینکه فدراسیون کشتی با نظر رسول خادم اعلام کرد این آزادکاران روز 22 شهریور به مینسک بلاروس اعزام میشوند تا طی روزهای 22 تا 24 شهریورماه در یک میدان تدارکاتی و بین المللی پنجه در پنجه حریفان خود اندازند.
اما در سوی دیگر میدان، خبری از این هیاهو نیست و فعلا همه چیز در کشتی فرنگی تعطیل است! محمد بنا بعد از مراسم تجلیل از قهرمانان و مدالآوران المپیک لندن در حالیکه همه دوستان از جمله خودش از رفتن او میگفتند، راهی دبی شد تا پس از سالها با خانوادهاش دیدار کند. سفر آقای خاص کشتی ایران به دبی نیز مصادف شد با اعتراض گسترده مربیان تیم ملی کشتی فرنگی به پاداشهای عجیب وزارت ورزش که در نهایت، اخبار و اتفاقات نگران کنندهای را رقم زد.
تا به امروز که مدتی است از فعالیت دوباره کشتی آزاد و رسول خادم در راس امور آن میگذرد، خبری از محمد بنا و مردانش نیست و انگار خبر پیوستن احتمالی برخی از آنها به کشورهای رقیب و جلای وطن چندان هم احساسی و بی اساس نبود. البته این بلاتکلیفی با توجه به سکوت مسئولان فدراسیون، رفته رفته نگران کننده به نظر میرسد، چراکه یک ماه از پایان المپیک 2012 لندن میگذرد و اما هنوز هیچکدام از مسئولان فدراسیون کشتی با قاطعیت و اطمینان خاطر از ادامه همکاری محمد بنا و آغاز برنامههای کشتی فرنگی حرف نمی زنند.
این بلاتکلیفی و بی توجهی به جامعه فرنگی کاران از یک سو و مسائل و مشکلات بین المللی نظیر احتمال تعلیق و جریمه فدراسیون کشتی از سوی دیگر، باعث شده سایهای از نگرانی بر فضای کشتی ایران حکمفرما شود و همه نگاهها را به روزهای ناامیدکننده آینده معطوف سازد.
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