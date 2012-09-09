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۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

سعیدی:

100 برنامه فرهنگی و هنری طی هفته فرهنگ رضوی در کرمان برگزار می شود

100 برنامه فرهنگی و هنری طی هفته فرهنگ رضوی در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان از برگزاری 100 برنامه فرهنگی و هنری در هفته فرهنگ رضوی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی با اعلام این خبر گفت:علاوه بر اجرای برنامه های پیش بینی شده در این هفته در مرکز استان 49 برنامه نیز در قالب نمایشگاهی، پرده‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی و هنری در 14 شهرستان زیر پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری هفته فرهنگ رضوی ویژه‌برنامه‌هایی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان اجرا می‌شود.

سعیدی همچنین از برگزاری پیاده‌روی بزرگ خانوادگی توسط هیات ورزشهای همگانی ،سازمان ورزش و جوانان،شهرداری کرمان طی هفته فرهنگ رضوی خبر داد.
 
وی گفت: هفته فرهنگ رضوی در هفت شهرستان زیر پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان نیز به صورت متمرکز در جیرفت برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1692455

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