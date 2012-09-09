به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان چهار وزن دوم کشتی آزاد کشورمان از صبح امروز رقابتهای خود را آغاز کردند که تا این مرحله سه آزادکار از کشورمان به نیمه نهایی رسیدند و یک ملی پوش دیگر از راهیابی به این مرحله بازماند.

بنا بر این گزارش، در وزن 55 کیلوگرم فرزاد عموزاده در دور نخست با نتایج مشابه 3 بر صفر از سد "ایون دورسنسیچ" از مولداوی گذشت وی در دور دوم نیز توانست با نتایج 3- صفر و 5- 2 "ماهساد حسن‌اف" از بلاروس را شکست دهد تا در دور سوم به مصاف "مانوئل وولر" از آلمان برود.

در وزن 66 کیلوگرم علی اصغر جبلی در دور نخست با نتایج 3- صفر و 2- صفر "باتیر اورازگلیف" از ترکمنستان را شکست داد وی در دور بعد "دستان مک کالیف" از آمریکا را با نتایج 2- 5، 2- صفر و 3- صفر شکست داد. جبلی در دور سوم به مصاف "مصطفی کایا" از ترکیه می‌رود.

در وزن 84 کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی در دور اول "تیموفی زنیدیس" از یونان را در سه تایم و با نتایج 1-1، 3- صفر و 4- 3 شکست داد. ابراهیمی در دور دوم "گرگلی گئوریتس" از مجارستان را نیز با نتایج 1- صفر و 3- صفر مغلوب کرد تا در دور سوم به مصاف "ماگومد حاجی زاتیر" از آذربایجان برود.

در وزن 120 کیلوگرم عبدالله قمی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم "آستین ماردس" از آمریکا را در سه تایم و با نتایج 5- صفر، 2- 4 و 1- صفر شکست داد. وی در دور سوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "ماگومدحاجی نوراسولوف" از روسیه رفت. وی مقابل این کشتی گیر با نتایج 1-1، صفر- 6 و صفر- 1 شکست خورد و باید منتظر حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.

رقابتهای چهار وزن دوم کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان عصر امروز با مشخص شدن نفرات برتر این اوزان به پایان می رسد.