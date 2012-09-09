سکه طرح جدید 945 هزار تومان شد/ دلار آزاد 2430 تومان

به گزارش خبرنگار مهر از میدان فردوسی، مرکز ارزفروشان تهران، قیمت فروش هر دلار بر روی تابلوی صرافی ها 2430 تومان، قیمت خرید دلار 2350 تومان، نرخ فروش پوند 3750 تومان، قیمت خرید پوند 3650 تومان، قیمت فروش یورو 3150 تومان و قیمت خرید یورو 3050 تومان است.

همچنین صرافی های بازار ارز تهران قیمت فروش هر دلار کانادا را بر روی تابلوهای خود 2450 تومان و قیمت خرید آن را 2350 تومان و نرخ فروش هر درهم امارات را 670 تومان و خرید آن را 630 تومان اعلام کردند.

در عین حال قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را 945 هزار تومان، خرید آن را 915 هزار تومان، نرخ فروش نیم سکه را 470 هزار تومان و خرید را 450 هزار تومان و نرخ فروش ربع بهار را 240 هزار تومان و خرید را 220 هزار تومان بر روی تابلوها اعلام کردند.

اما صرافی ها و سکه فروشان میدان فردوسی تهران نرخی برای سکه بهار آزادی طرح قدیم بر روی تابلوهای خود درج نکردند. همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار هم اکنون در بازار داخلی 94 هزار و 233 تومان است.