کرمانشاه شهر زیر گذر ها و روگذرها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زندگی در شهر با توجه مزیت های موجود، مشکلات دیگری نیز به همراه دارد که از جمله می توان به ترافیک شهر ها اشاره کرد.

ترافیک مشکلی است که شهر های بزرگ و کلان شهر ها و ساکنان آن هر روزه با آن دست و پنجه نرم می کنند و روزانه ساعات بسیاری از وقت خود را درون این مشکل زندگی مدرن می گذرانند.

شهر کرمانشاه نیز در سال های اخیر با توجه به مهاجرت ساکنان شهرهای اطراف و روستاییان به این شهر، با روند افزایش جمعیت بالایی روبرو بوده است.

با افزایش جمعیت شهر کرمانشاه، میزان رفت و آمد ها و حمل نقل درون شهری نیز افزایش یافته و به تبع آن با توجه به پایین بودن گنجایش خیابان های شهر و کمبود امکانات حمل نقل عمومی خیابان های شهر با مشکل ترافیک رو برو شده اند.

تاثیر مستقیم ترافیک بر زندگی مردم

یکی از بازاریان بازار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاثیرات ترافیک بر زندگی و کسب و کار اظهار داشت: ترافیک و مشکلات ترافیکی شهر کرمانشاه بر بازار نیز تاثیرات خود را گذاشته است.

وی تصریح کرد: مغازه داران و بازاریان کرمانشاه در بعضی از روز های سال به دلیل افزایش ترافیک شهری در ساعاتی از روز نتوانسته اند به موقع به محل کار خود برسند و به تبع آن بر درآمد آن ها تاثیر گذاشته است.

وی افزود: ترافیک در قسمت اصلی بازار کرمانشاه در مقایسه با دیگر نقاط شهر شدید تر است و به همین دلیل بازاریان مشکلات ترافیک را بیشتر از دیگر ساکنان شهر می چشند.

وی در خصوص کمبود وسایل حمل و نقل عمومی مناسب در شهر اظهار داشت: با دو نوع وسیله عمومی که تاکسی و اتوبوس است می توانم به محل کارم برسم اما در صورت بروز ترافیک این دو وسیله هر دو در ترافیک قفل می شوند زیرا جز در یک مسیر، محل ویژه عبور اتوبوس وجود ندارد.

وی با توجه به نزدیک شدن روز های آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حمل و نقل ها و عبور مرور مردم در قسمت مرکزی شهر و بازار کرمانشاه گفت: متاسفانه هر ساله با نزدیک شدن به مهر ماه ترافیک در این ناحیه شدید تر می شود به طوری که گاهی حرکت در داخل خیابان به سختی ممکن است.

همچنین یکی از دانشجویان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیراتی که ترافیک شهر بر زندگی وی گذاشته است، اظهار داشت: برای کاهش هزینه های تحصیل نمی توانم از خودوری شخصی استفاده کنم باید با وسایل نقلیه عمومی به محل دانشگاه بروم .

وی افزود: به دلیل عبور وسایل نقلیه عمومی از مرکز شهر و قسمت بازار کرمانشاه، در بیشتر روزها با ترافیک برخورد می کنم که باعث دیر رسیدن به کلاس ها و عقب افتادن از درس هایم می شوم.

تاثیرات ترافیک بر روان مردم

یک کارشناس روانشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیرات ترافیک بر سلامت روان مردم اظهار داشت: ترافیک و آلودگی های صوتی ناشی از آن می تواند سلامت روانی افراد جامعه را به خطر بیاندازد.

معصومه رضایی افزود: بررسی ها نشان داده است که سلامت روانی افراد شهر های بزرگ که با مشکل ترافیک های سنگین و طولانی مواجه هستند به مراتبط آسیب پذیر تر از شهر های با ترافیک کمتر است.

وی تصریح کرد: آسیب های روانی ناشی از ترافیک و آلودگی های صوتی آن می تواند به صورت ، اظطراب، اختلال در تمرکز حواس ، سردرد و سرگیجه بروز دهد.

احداث پل های زیر گذر و روگذر و اجرای طرح زوج فرد برای کاهش ترافیک

رییس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای حل مشکل ترافیک شهری اظهار داشت: در چهار تقاطع شهر از جمله وکیل‌ آقا، میدان فرودگاه، تقاطع ده‌ مجنون و میدان سپاه پل های زیر گذر و روگذر احداث می شود که اقدامات اولیه مطالعاتی آن ها انجام شده است.

غلامرضا امیدی افزود: همچنین به منطور کاهش ترافیک کرمانشاه، در نقاط دیگر شهر از جمله در میدان گلایول و چهارراه هلال احمر اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.

امیدی در خصوص دیگر اقدامات پیش بینی شده برای جلوگیری از تشدید ترافیک در نقاط مرکزی شهر گفت: طرح زود و فرد برای خودرو های شخصی از نیمه دوم شهریور ماه تا پایان سال جاری اجرا می شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس و افزایش ترافیک در سطح شهر، طرح زوج و فرد خودرو های شخصی اجرا می شود.

حل معضل ترافیک نیازمند اقدامات بیش تر

حل مشکل ترافیک اقدامات گسترده تر و هماهنگی همه جانبه بیشتری را می طلبد زیرا ترافیک مسئله ای عمومی است و به تمام ساکنان یک شهر مربوط می شود.

به همین منظور مردم باید با رعایت مسائلی نظیر عدم استفاده از خودرو های تک سرنشین، استفاده از وسایل حمل نقل عمومی و رعایت نکات ترافیکی در جهت رفع این مشکل همکاری داشته باشند.

همچنین تمام دستگاه های اجرایی و اداری و مسئولان به ساخت و تجهیز شهر به امکانات حمل نقل عمومی بروز و کارآمد نظیر مترو، بی آر تی و ... توجه و نگاهی جدی داشته باشند.

گزارش: علی حسینی