آیت الله طالقانی الگویی برای جهان اسلام است

حجت الاسلام سید جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آیت الله طالقانی در خانواده ای متدین، اهل علم و دارای روحیات انقلابی رشد کرد و مفاهیم اسلامی را در مکتب پدر فرا گرفت.



وی، به نقش آیت الله طالقانی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: ارتباط نزدیک آیت الله طالقانی از همان زمان طلبگی با امام خمینی (ره) شروع شد و روابط متقابل و بسیار نزدیک آنها بسیاری را در شگفت افکنده بود و این رابطه نزدیک در پیروزی انقلاب اسلامی بسیار موثر بود.

حسینی در ادامه به ابعاد شخصیتی این عالم جهان اسلام اشاره کرد و افزود: مشورت گرفتن و بهره گیری از نظر دیگران در زندگی فردی، اجتماعی و اداره کشور بر اساس یک نظام شورایی، از جمله اموری است که آیت الله طالقانی بر آن تاکید داشت.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آبیک تصریح کرد: آیت الله طالقانی اعتقاد راسخ دارد که هر فکری از سوی هر کسی در مخالفت با دین مطرح شود‌، در برابر اسلام تاب مقاومت ندارد و اسلام همیشه چند گام جلوتر از اندیشه های درست یا نادرست بشری قرار می گیرد.



حسینی به فعالیت های تربیتی آیت الله طالقانی در زندان اشاره کرد و گفت: این عالم بزرگ در زندان نیز دست از مبارزه و ارشاد برنداشت، رفتار و گفتار مناسبش حتی روی ماموران زندان اثر بسیار خوبی گذاشت و در پی همین تلاش های فرهنگی و تبلیغی بود که در زندان، با نوشتن تفسیر "پرتوی از قرآن" سعی در آشنا کردن افراد به عظمت و سازندگی قرآن کرد.

این مسئول در پایان با بیان اینکه آیت ‌الله طالقانی لقب ابوذر گرفت، عنوان کرد: شخصیت این عالم بزرگوار باید برای همه مسلمانان جهان الگو باشد و باید برای شناسایی وی بیشتر تلاش کرد.