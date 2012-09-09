تشکیل تعاونی راهی برای حفظ واحدهای کوچک تولیدی است

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مهم حوزه تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصادی ایران اظهار داشت: بی شک هنگامی که بحث توسعه کشور به میان می آید یکی از مهمترین این بخشها توسعه اقتصادی است که بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور نقش بی بدیلی را در این زمینه ایفا می کند.



وی با اشاره به آثار فعالیت هایی تعاونی ها در توسعه اقتصادی و نقش آن در افزایش تولید ملی گفت: وجود تعاون های تولیدی در توسعه اقتصادی بسیار چشمگیر بوده زیرا تعاونی های تولیدی با تجمیع سرمایه های اندک اعضای خود این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند و در این میان نباید از نقش مهم بازاریابی و فروش تولیدات از طریق تعاونی های توزیعی غافل شد.



حدادپور در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش تعاونی ها در سرمایه گذاری در تولید ملی یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است، تعاونیها می توانند با آموزش و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی و کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس اندازها سرمایه های کشور را در مسیر تولید هدایت کنند.



مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی همچنین رونق بازار اشتغال را از دیگر فعالیتهای مهم حوزه تعاون در کشورهای در حال توسعه دانسته و تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد حرفه ها و صنایع کوچک در کشور و عدم توانایی رقابت آنان با صنایع بزرگ ماشینی و پیشرفته و نیز متعاقب آن از دست رفتن موقعیت آنان در بازار اشتغال می توان گفت تنها نجات بخش این واحدها، تجمیع آنان با یکدیگر به صورت واحد تولیدی بزرگتر و در قالب تعاونی است که می تواند گام موثری در زمینه حل مشکل اشتغال باشد.



حدادپور حمایت و توسعه از بخش تعاون را مهمترین وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در پایان برنامه پنج ساله توسعه خواند.