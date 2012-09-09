به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال احمر و دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.



علیرضا سلیمی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی، از انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزشی این جمعیت با دفتر آموزش و پژوهش استانداری این استان خبر داد.

کسب رتبه سوم مسابقات مهرپویان کشوری دانش‌آموزان استان مرکزی



دانش‌آموزان استان مرکزی رتبه سوم مسابقات مهرپویان کشوری را کسب کردند.



مهدی حدادی عضو جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی در مسابقات دانش‌آموزان مهرپویان جمعیت هلال احمر،در رشته قرآن، رتبه‌ سوم کشوری را کسب کرد.

انتصاب سرپرست واحد اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی



با صدور حکمی از سوی جواد مهندس ،معاون مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی انتصاب جدیدی در این شرکت صورت گرفت.

علیرضا شیرین آبادی طی حکمی از سوی معاون مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی به عنوان سرپرست واحد اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی منصوب شد.





دیدار مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با مدیرشعب بانک ملی استان

در هفته بانکداری اسلامی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با مدیر شعب بانک ملی استان دیدار کرد.



در این دیدار ،مدیر کل بهزیستی استان مرکزی ضمن تقدیروتشکراز زحمات مدیرعامل وپرسنل این بانک و اعلام آمادگی همکاری مجموعه بهزیستی با بانک ملی ابراز امیدواری نمود تا این اقدام موجبات تحرک بیشتر در خدمت رسانی به جامعه هدف را منجر گردد.

ربیعی در دیداربا حسین آبادی مدیرشعب بانک ملی ضمن تبریک هفته بانکداری اسلامی گفت: نظام بانکداری اسلامی رو به رشد است و جایگاه های بالاتری نسبت به گذشته پیدا کرده است،بانکداری اسلامی امروز فقط متعلق به مسلمین و کشورهای اسلامی نیست بلکه کشورهای غربی نیز بدلیل ویژگی هایی که این نوع بانکداری دارد از آن استقبال می کنند.

ایشان با برشمردن تجهیز منابع مالی بعنوان مهمترین وظیفه بانک ها گفت: بنده حتم دارم با وجود افرادی مثل شما که سهم مهمی در انقلاب اسلامی دارید وبدون شک رویکرد مدبرانه وآینده نگرانه شما درخصوص چگونگی به کارگیری وتوسعه فناوری های نوین اطلاعات وارتباطات مسیررشد وتوسعه ایران اسلامی رارقم خواهدزد.

وی ادامه داد: دیدگاههای ارزنده، سیاست های پیش برنده ومدیرت بالنده شما درتوسعه تفاهم وبرقراری ارتباط با جامعه هدف سازمان راهکارمناسبی برای حل بسیاری از معظلات فرهنگی وارتباطی است واقدامات این بانک درتوسعه فنون بانکداری شایسته تجلیل وقدردانی است .

