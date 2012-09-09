افزایش قیمت کاغذ موجب کاهش انتشار کتاب شده است

حجت الاسلام سید محمود مرعشی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی کاغذ عنوان کرد:‌ در حال حاضر قیمت کاغذ در شرایط بدی قرار گرفته به گونه ای که قیمت آن نسبت به دو سال گذشته 10 برابر شده است.



وی ادامه داد: با گران شدن کاغذ، قیمت تمام شد برای چاپ یک کتاب بسیار افزایش یافته که همین امر موجب کاهش چاپ کتاب شده است.



مدیر کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی با اشاره به کاهش شمارگان کتاب عنوان داشت: گرانی کاغد باعث شده شمارگان چاپ کتاب که در برخی مواقع بین سه تا پنج هزار بود با شرایط فعلی به 300 یا 200 شمارگان کاهش پیدا کند.



وی ادامه داد: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی سالیانه نزدیک به 30 عنوان کتاب را در بخش های مختلف چاپ میکرد که گرانی کاغذ باعث شده این رقم به هفت الی هشت عنوان برسد.



حجت الاسلام مرعشی نجفی ادامه داد: کتاب هایی که توسط کتابخانه منتشر می شود به کتابخانه های بزرگ کشور و بیش از 200 کتابخانه در خارج از کشور اهدا می شود.

