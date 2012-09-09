برگزاری 630 ویژه مراسم شهادت ایام صادقیه در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم روز شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق (ع) هر سال با حضور دستجات عزاداری و زنجیر زنی هیئت‌های مذهبی و مـردم بــوشـهـر با شکوه خاصی در استان برپا می‌شود.

وی به برگزاری دو مراسم ویژه در شهر بوشهر اشاره و یادآور شد: در روز شهادت حرکت دستجات عزاداری و زنجیر زنی هیئتهای مذهبی و با حضور جامعه روحانیت و مـردم بــوشـهـر صبح چهارشنبه 22 شهریور 91 از مقابل مسجد توحید به سمت مصلا جمعه بوشهر ساعت 10و 30 دقیقه همراه با سخنرانی و مداحی مداحان اهلبیت (ع) برگزار می‌شود.

موسوی نیا در ادامه افزود: به همین مناسبت در مساجد استان مراسم سینه زنی سنتی و نوحه خوانی با شکوهی خاصی بر پا می شود که مردم بوشهر در این نوع عزاداری‌ها شرکت و به اهل بیت (ع) ابراز علاقه می‌کنند.

این مسئول همچنین از تهیه سه هزار جلد کتاب شعری مداحان و توزیع تمثال و کتیبه ویژه هیئت‌های مذهبی سخن گفت و اظهار داشت: مجموعه بسته فرهنگی به همت شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان و با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به‌منظور توزیع به گروه هدف تهیه شده است.

مراسم محوری استان بوشهر با حضور حجت الاسلام علم‌الهدی



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: مراسم محوری در مرکز استان از 20 شهریور 91 بمدت سه شب به همت سپاه امام صادق (ع) بوشهر و با همکاری هیئت مذهبی رزمندگان استان در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر با سخنرانی حجت الاسلام سید جعفر علم الهدی خطیب توانای حرم رضوی و مداحی حاج علیرضا پولاد ساعت 20 و 30 دقیقه برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی نیا در ادامه اعلام کرد: ویژه مراسم محلات منطقه دو شهر بوشهر با سخنرانی حجت الاسلام قائمی و با مداحی مداحان اهلبیت (ع) خمره باف و رازقی پور با همکاری هیئت مذهبی سائلین الحسین(ع) در مسجد میر علمدار از 21 شهریورماه به‌مدت سه شب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ادامه بیان داشت: تاکنون 150 هسته فرهنگی جوان در نقاط مختلف استان بوشهر تشکیل شده و مشغول فعالیت هستند.

موسوی نیا اظهار داشت: سازمان تبلیغات نهادی برخاسته از بطن انقلاب و به دستور رهبری معمار کبیر انقلاب در برای ترویج تبلیغ اسلام تاسیس گردید.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات از ابتدای تاسیس چه در درون جامعه و چه در خارج از مرزهای کشور مبلغان خود را که دارای اندوخته‌های دینی و حوزوی بودند در اختیار جامعه هدف خود قرار داد تا با بهره‌گیری از پتانسیل بالای روحانیت در کنار فعالان فرهنگی و سازندگی حضور چشمگیری داشته باشند.

سازماندهی انجمن‌های اسلامی بازار در استان بوشهر



موسوی نیا با اشاره به سازماندهی انجمن‌های اسلامی بازار در استان بوشهر افزود: به منظور ساماندهی بازار و پیاده کردن احکام کسب و کار در سال 90 بحث ساماندهی انجمن‌های اسلامی بازار در استان بسیار پیشرفت داشت، که این یکی از ماموریت‌های تبلیغات بود.

وی بیان کرد: اما تاکنون توانسته‌ایم 45 انجمن اسلامی بازار و کارخانجات در استان بوشهر تشکیل بدهیم و کارشناسانی را نیز جهت برنامه‌ریزی و اجرای خاستگاه‌های دین در بازار اعزام کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: 150 کانون فرهنگی تبلیغی در حیطه مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و روستاهای پرجمعیت استان تشکیل شده که از سوی سازمان تبلیغات برای فعال بودن و برنامه‌مند بودن سازماندهی، برنامه‌ریزی و حمایت مالی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر در سال 90 رتبه نخست فعالیت‌های قرآنی را در کشور کسب کرده، خاطر نشان کرد: طرح بوستان اندیشه جوان برای اوقات فراغت اجرا شد و 150 هسته فرهنگی نیز تشکیل شده است.

وی یادآور شد: در سال گذشته با ارائه نشریات بوستان‌ها در سه مرحله مقام برتر کشوری را کسب کردیم و امسال نیز برای نخستین بار اردوی نخبگان اجرا خواهد شد.

فعالیت 1100 هیئت مذهبی در استان بوشهر



موسوی‌نیا گفت: حمایت از محافل و فعالیت‌های قرآنی و تقویت خانه‌های قرآن در دستور کار این نهاد قرار دارد و طی سال‌ گذشته شاهد کیفیت بخشیدن به فعالیت‌های قرآنی و دینی در این نهاده بوده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: در راستای گسترش فرهنگ غنی قرآن و حمایت از مؤسسات قرآنی، تجهیزات آموزشی و نرم‌افزاری شامل رایانه، فکس، فایل، قفسه کتابخانه و دیگر امکانات نرم‌افزاری از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی استان در اختیار مؤسسات قرآنی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حوزه هنری، خبرگزاری مهر، بنیاد دعبل، شوراها و هیات مذهبی، سوره کانون مداحان و شاعران اهلبیت، انجمن های اسلامی و تبیان از مؤسسات وابسته به سازمان تبلیغات است خاطر نشان کرد: تبیان استان بوشهر یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین سایت‌های اطلاع‌رسانی و خدمت‌رسانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: تاکنون یک‌هزار و 100 هیئت مذهبی در استان دارای مجوز فعالیت هستند که با بهر‌ه‌گیری از سایت جامع شورای هیئت‌های مذهبی برنامه‌های یکپارچه و منظمی خواهند داشت و قرآن محوری، روحانی محوری و مسجد محوری از برنامه های شاخص ابلاغی و اجرایی در هیئت های مذهبی است.