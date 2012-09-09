مشکلی برای عضویت تاجیکستان در"اکو" وجود ندارد/ ایران دارای موقعیت شاخص درمنطقه

حسینعلی حاتم اف در گفتگوبا خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت این کشور در بحث "اکو" افزود: کشور جمهوری تاجیکستان از گذشته در عضویت "اکو" بوده و هیچگونه مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا دو کشور همسایه تاجیکستان تلاش برای خارج کردن این کشور را "اکو" دارند، یادآور شد: خارج شدن از "اکو" مطرح نیست و تنها بحث موجود حمل و نقل کشورهای عضو "اکو" است که به زودی این مشکل نیز برطرف می شود.

سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به اینکه ثبات سیاسی در این کشور وجود دارد، تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در این کشور وجود ندارد و آرامش کامل در تاجیکستان حاکم است بنا بر این می توانیم ایرانیان و فارسیان را برای فعالیت در این کشور دعوت کنیم.

حاتم اف در خصوص صدور ویزا و اقامت ملت ایران در کشور تاجیکستان نیز تصریح کرد: ویزای تاجیکستان طی دو تا پنج روز صادر و در کمترین زمان نیز به سرمایه گذاران ایرانی اقامت داده می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مالکیت زمین در تاجیکستان با دولت است یا ملت، گفت: زمین در کشور تاجیکستان به دولت تعلق دارد اما این زمین برای سرمایه گذاری به صورت اجاره ای در اختیار سرمایه گذاران قرار داده می شود.

سفیر تاجیکستان در ایران افزود: تا 100 سال زمین به سرمایه گذاران اجاره داده می شود که البته نسبت به نوع فعالیت، این اجاره ها تفاوت دارد.

حاتم اف در خصوص میزان صادرات این کشور به ایران نیز افزود: 220 میلیون دلار مبادلات تجاری جمهوری تاجیسکتان به ایران است که این رقم با توجه به پتانسیل های موجود باید افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران رتبه بالای دنیا را دارد

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برادر و یار قدیمی جمهوری تاجیکستان است، گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیتی شاخص در منطقه و دارای جایگاه بالایی در جهان است.

سفیر تاجیسکتان تاکید کرد: پیشرفت های اقتصادی و علمی ایران طی سال های گذشته بسیار چشمگیر بوده و خوشبختانه این پیشرفت ها نیز باعث مستحکم شدن جایگاه این کشور در جهان شده است.