پروژه پتروهیدج بزرگترین خوشه صنعتی در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری صادرات استان زنجان، پروژه پتروهیدج را یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی این استان عنوان کرد و افزود: این پروژه باید به سرعت روند اجرایی خود را طی کند .

وی ادامه داد: این پروژه شامل سه بخش شهرک فن آوران، نیروگاه 15 مگاواتی فاز یک و مجموعه پتروشیمی هیدج است.

استاندار زنجان گفت: در راستای تسریع در روند کلیه پروژه ها باید خدمات سرمایه گذاری آنها را به خوبی رصد و شفاف کرد و مشکلات و گیر پروژه ها را بر طرف نمود.

رئوفی نژاد تاکید کرد: 142 فرصت سرمایه گذاری در استان وجود دارد که باید کاملا شفاف شود چرا که اجرای این پروژه ها فرصت خوبی برای توسعه و پیشرفت استان است که در این راستا باید حمایت های لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: این پروژه متقاضی دارد و باید کلیه تمهیدات و تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد چرا که این طرح ها برای استان اشتغال و توسعه را به دنبال خواهد داشت.

استاندار زنجان یاد آور شد: اجرایی شدن این پروژه ها در اقتصاد و اشتغال پایدار استان موثر است و باید برای اجرایی شدن آنها راهکارهای لازم ارائه شود.

