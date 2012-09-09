تظاهرات مردم بحرین کاملا قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "رضا الموسوی" گفت: تظاهرات اخیر که از سوی نظامیان رژیم متفرق شد کاملا قانونی بود.

وی افزود: مقامات رسمی 24 ساعت قبل از برگزاری تظاهرات با برپایی آن مخالفت کردند در صورتی که اگر محدودیتی دراین باره وجود داشته باشد باید 48 ساعت پیش از برپایی تظاهرات ابلاغ شود.

الموسوی بیان کرد: مخالفان به دنبال ایجاد پادشاهی مشروطه، دولت مردمی، انتخابات عادلانه و شفاف، پارلمان منتخب با اختیارات کامل، دستگاه قضایی شفاف، برقراری امنیت و مبارزه با فساد اداری و مالی هستند.

شایان ذکر است وزارت کشور رژیم بحرین جمعیت الوفاق را به برگزاری تظاهرات غیر قانونی متهم کرده و از ارجاع پرونده این تشکل به دادگاه خبر داده بود.