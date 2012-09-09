خیرین کهگیلویه و بویراحمد دو میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان کمکها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: از این میزان 185 میلیون ریال زکات فطریه و 34 میلیون ریال کفاره است.

این مسئول بیان کرد: درآمد کمیته امداد استان در سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

فرهادی همچنین اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش را مهمترین سیاست سال جاری این نهاد حمایتی عنوان کرد و گفت: برای ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند همکاری مسئولان و خیران هستیم.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: تاکنون کمیته امداد 13 هزار طرح اشتغال در استان اجرا کرده که شش هزار طرح آن در روستاها اجرا شده است.

فرهادی همچنین عنوان کرد: در قالب طرح مفتاح الجنه از 474 خانوار مددجو تحت حمایت این نهاد بازدید و مبلغ 229 میلیون و 514 هزار ریال به آنها کمک شد.

وی از حمایت 853 خیر در اجرای طرح حامی یابی ایتام خبر داد و گفت: چهارهزار یتیم تحت حمایت کمیته امداد این استان قرار دارند.

فرهادی اظهار داشت: تعداد 32 هزار و 564 خانوار با جمعیت 94 هزار و 875 نفر در استان تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.

وی یادآور شد: همچنین حدود 18 هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش این نهاد حمایتی در استان هستند.