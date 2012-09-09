زیرساخت اجرای طرح پزشک خانواده در برخی استانها مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتی ظهریکشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: در طرح پزشک خانوداه فعالیت های زیادی در سطح کشورصورت گرفته و با توجه به رعایت استاندارهای پزشکی در این طرح برخی از استانها هنوز افتتاح طرح پزشک خانواده آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه 12 استان کشور در لیست بازدید طرح پزشک خانواده قرار دارند افزود: تا هفته آینده از طرح پزشک خانواده در استانها بازدید و اگر استانداردهای مورد نظر رعایت شده باشد به این مراکز اجازه افتتاح خواهیم داد.

مسئول طرح پزشک خانواده کشور گفت: برخی استانها به دلیل وجود نواقص در اجرای طرح پزشک خانواده بعد از برطرف کردن نواقص افتتاح خواهند شد.

شریعتی افزود: از فروردین 91 دوسال زمان داریم تا طرح پزشک خانواده را درسطح کشور راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده یکی از بزرگترین طرح های ملی کشور محسوب می شود افزود: دولت به راحتی می تواند منابع مالی را برای اجرای این طرح فراهم سازد.