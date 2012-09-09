مرکز رشد فناوریهای پزشکی هرمزگان از طرحهای مبتکرانه پزشکی حمایت می کند

حامد گوکلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضوردستاوردهای مرکز رشد تخصصی فناوریهای پزشکی هرمزگان در سومین نمایشگاه و جشنواره علم تا عمل در مصلی تهران اظهارداشت: مرکز رشد تخصصی فناوریهای پزشکی هرمزگان طرح کیت های ایمونواسی و فرآورده های بیولوژیکی، نگهدارنده بیمار در وضعیت به پهلو، سرنگ استخراج فیبرها، روبات کش دهنده پای بیمارحین عمل، ترالی شتشو و پانسمان اتوماتیک، دستگاه خود اسکوپ انسانی را درسومین نمایشگاه علم تا عمل به نمایش گذاشت.

گوکلانی افزود: مرکز رشد تخصصی فناوریهای پزشکی هرمزگان با هدف کمک به طرح های پزشکی و تجاری سازی آنها راه اندازی شده است.

گوکلانی با اشاره به حضور محققین در مرکز رشد تخصصی فناوریهای پزشکی هرمزگان افزود: افرادی که در زمینه پزشکی و سلامت ایده داشته باشند می توانند به این مرکز مراجعه کنند و مرکز به آنها کمک می کند تا با مشاوره های علمی و تجاری این ایده را به مرحله طرح اولیه برسانند .

وی ادامه داد: حمایت برای رسیدن به نمونه اولیه طرح با در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی و مشاوره های تخصصی و اقتصادی در مرکز رشد تخصصی فناوریهای پزشکی هرمزگان واقع در پارک علم و فناوری هرمزگان انجام می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خاطر نشان کرد : فناوری های پزشکی حساسیت های ویژه ای دارد و مخترعین و مبتکرین و محققین تکنولوژی پزشکی با ورود به این مرکز با تمام شرایط تولید فناوری پزشکی آشنا خواهند شد.

گوکلانی با اشاره به نقش فناوری های نوین پزشکی در ارتقا شاخصهای سلامت یاد آور شد: حمایت از طرح های تحقیقاتی و تولیدی مخترعین نقش مهمی در ارتقا شاخصهای سلامت خواهد داشت ورسیدن به تولید انبوه برخی طرح های فناوری پزشکی که نمونه خارجی ندارند نقش مهمی در حوزه سلامت دارد.