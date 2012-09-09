نمایش "پاییز نگفته بود" به جشنواره سراسری تئاتر ماه راه یافت

اکبر آیین به خبرنگار مهر گفت: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی "رضا گشتاسب" و از تولیدات حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد به نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه راه یافت.

وی افزود: این نمایش در جشنواره منطقه ای تئاتر ماه که 14 لغایت 17 شهریور ماه با حضور استانهای جنوب کشور در شهر شیراز برگزار شد، با رای هیئت داوران، در نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه به رقابت می پردازد.

آیین بیان کرد: علاوه بر این نمایش، نمایشهای "مرگ ناصری" از هرمزگان و "کابوس با سمفونی ساز دهنی" از خوزستان به جشنواره تئاتر ماه راه یافتند.

وی اظهار داشت: موضوع نمایش "پاییز نگفته بود" دفاع مقدس است که از سوی واحد نمایش حوزه هنری استان تولید شده است.

وی یادآور شد: بازیگران این نمایش عبارت اند از: یاسمن پناه، محمد صالح کرمی، مصطفی نوری، خدیجه دیلگونی، علی عبدیانی، طراح صحنه و لباس: رضا کرمی زاده، موسیقی: اردلان فنی.

آئین عنوان کرد: جشنواره سراسری تئاتر ماه اواخر مهرماه سالجاری در تهران برگزار می شود.