  1. جامعه
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

برگزاری دادگاه مدیران مسئول روزنامه های خراسان و بهار

برگزاری دادگاه مدیران مسئول روزنامه های خراسان و بهار

دادگاه مدیران مسئول روزنامه های خراسان و بهار در دادگاه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطرح شده علیه مدیران مسئول نشریات بهار و خراسان امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای محترم هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

در این جلسه در مورد اتهامات مدیر مسئول نشریه خراسان در خصوص نشر مطالب خلاف واقع، هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق ارا مجرم ندانست. همچنین در خصوص اتهامات منتسب به مدیر مسئول نشریه بهار مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست.

این در حالی است که در خصوص نشر مطالبی که اساس نظام جمهوری اسلامی لطمه وارد می کند، هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مجرم دانست و در باره اتهام افترا به مقامات نظام، با اکثریت آرا متهم را مجرم ندانست.

همچنین هیئت منصفه با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

کد مطلب 1692616

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