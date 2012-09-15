مه پاشی برای کاهش ذرات معلق مقرون به صرفه نیست/کارخانه های شن و ماسه مهار شوند

دکتر عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال های گذشته مشکل اصلی آلودگی هوای تهران آلاینده هایی مانند منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد بود اما در حال حاضر ذرات معلق با منشاء داخلی و خارجی مهمترین معضل آلودگی هوا در پایتخت است.

به گفته وی، در شرایط پایداری هوا و در مناطقی که کمبود آب وجود ندارد شاید شستشوی گرد و خاک راه حل مناسبی برای از بین بردن ذرات معلق باشد اما در کلان شهری مانند تهران با چنین وسعتی که با کمبود آب هم مواجه است به هیچ عنوان مه پاشی مقرون به صرفه نیست.

رنجبر اظهار داشت: البته اگر منظور از مه پاشی تنها گل کردن گرد و غبار آن هم برای مدت کوتاهی باشد حتی در مناطق پر آب هم این اقدام موثر نیست بلکه تنها در صورت شستشو و مهار گرد و غبار با تمیز کردن کامل خیابانها می تواند مفید باشد.

رییس گروه خشکسالی پژوهشکده هواشناسی تصریح کرد: در تهران مهمترین مسئله برای مهار گرد و غبار کنترل منابع تولید داخلی آنها است که به نظر می رسد دو کارخانه عظیم شن و ماسه سازی در انتهای اتوبان همت از مهمترین سورس های تولید گرد و غبار در پایتخت هستند که حداقلدر روز های پایداری هوا بایستی کنتل شوند.

وی افزود: متأسفانه در کشور ما به هیچ عنوان توسعه شهری و صنعتی با اقلیم مناطق هماهنگ نیست و به جای برنامه ریزی درست از ابتدا برای مکان یابی صحیح صنایع بعد از ایجاد بحران به فکر راهکارهای پر هزینه و غیر عملی می افتیم .